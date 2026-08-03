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۱۲ مرداد ۱۴۰۵، ۸:۱۴

سازمان ملل: ۲۲ میلیون نفر در یمن به کمک‌های انسانی نیاز دارند

سازمان ملل: ۲۲ میلیون نفر در یمن به کمک‌های انسانی نیاز دارند

صندوق وابسته به سازمان ملل در یمن نسبت به اوضاع وخیم انسانی در این کشور در سایه تداوم محاصره آن هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، صندوق وابسته به سازمان ملل متحد در یمن اعلام کرد که در پی ادامه محاصره این کشور و تشدید بحران انسانی، ۲۲ میلیون نفر در یمن به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.

بر اساس این گزارش، کمبود منابع مالی به ‌شدت تداوم ارائه خدمات حیاتی را در یمن تهدید می‌کند. این کشور همچنان با یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های انسانی جهان روبه‌رو است.

در این گزارش آمده است که این بحران هم‌زمان با افزایش ناامنی غذایی، کاهش بودجه کمک‌های بشردوستانه و وخامت خدمات بهداشتی رخ داده و همین امر مشکلات اقشار ضعیف جامعه را دوچندان کرده است.

صندوق سازمان ملل از جامعه جهانی خواست حمایت‌های بشردوستانه و منابع مالی لازم را برای تداوم ارائه خدمات اساسی افزایش دهند. این صندوق هشدار داد که هرگونه تشدید درگیری‌ها می‌تواند به افزایش مشکلات غیرنظامیان و تضعیف تلاش‌ها برای پاسخگویی به نیازهای فزاینده آنها منجر شود.

لازم به ذکر است که در ژوئیه گذشته یک فروند هواپیمای مسافربری ایرانی با شکستن محاصره هوایی یمن وارد فرودگاه بین‌المللی صنعا شد. این هواپیما بیش از ۲۰۰ شهروند یمنی، از جمله بیماران و مسافرانی را که در خارج از کشور گرفتار شده بودند، به یمن منتقل کرد. این پرواز پس از سال‌ها محاصره حریم هوایی یمن انجام شد؛ محاصره‌ای که از ۹ اوت ۲۰۱۶ توسط نیروهای ائتلاف متجاوز سعودی تحمیل شده است.

کد مطلب 6906904

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    نظرات

    • علی م IR ۱۵:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
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      مدعیان دروغین صلح و حقوق بشر کجایند من از آن آتش افروزان صلح اندیش میترسم از آن گرگی که می پوشد لباس میش میترسم

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