مسلم صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ایام اربعین حسینی، اظهار کرد: راهپیمایی اربعین امروز دیگر صرفاً یک مراسم مذهبی نیست، بلکه به یک جریان بزرگ فرهنگی، اجتماعی و تمدنی در جهان اسلام تبدیل شده است؛ جریانی که هر سال با حضور میلیونها انسان از کشورهای مختلف، پیام وحدت، عدالتخواهی و ایستادگی در برابر ظلم را به جهانیان منتقل میکند.
نماینده مردم اقلید در مجلس شورای اسلامی افزود: در سالهای اخیر شاهد بودهایم که رسانههای معاند و دشمنان اسلام با بهرهگیری از انواع ابزارهای تبلیغاتی و عملیات روانی تلاش کردهاند از شکوه و عظمت این حرکت مردمی بکاهند یا آن را کماهمیت جلوه دهند، اما واقعیت این است که حضور گسترده مردم در راهپیمایی اربعین، پاسخی روشن و عملی به این فضاسازیها بوده و نشان داده است که پیوند ملتها با فرهنگ عاشورا، عمیقتر از آن است که با تبلیغات رسانهای خدشهدار شود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دشمنان به خوبی میدانند که فرهنگ عاشورا، فرهنگ عزت، استقلال، آزادی و مقاومت است و هر جا این فرهنگ گسترش پیدا کند، سلطهطلبی و زیادهخواهی آنان با چالش جدی مواجه خواهد شد. از همین رو تلاش میکنند با انتشار اخبار نادرست، ایجاد فضاسازیهای منفی و القای ناامنی، مردم را از حضور در این اجتماع عظیم بازدارند، اما هر سال شاهد هستیم که جمعیت زائران نه تنها کاهش پیدا نمیکند، بلکه بر تعداد عاشقان اباعبدالله الحسین(ع) افزوده میشود.
صالحی با بیان اینکه اربعین جلوهای از سرمایه اجتماعی جهان اسلام است، تصریح کرد: حضور اقشار مختلف مردم، از پیر و جوان گرفته تا زنان، کودکان و نخبگان، در کنار موکبهای مردمی و خدمات داوطلبانه، نشاندهنده ظرفیت بزرگ مشارکت اجتماعی در فرهنگ اسلامی است. این سرمایه اجتماعی، بزرگترین پشتوانه ملتهای مسلمان محسوب میشود و میتواند در بسیاری از عرصههای فرهنگی و اجتماعی نیز الهامبخش باشد.
نماینده مردم اقلید در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین پیامهای راهپیمایی اربعین، وحدت امت اسلامی است. در این مسیر شاهد حضور زائرانی از دهها کشور با زبانها، قومیتها و فرهنگهای مختلف هستیم که همگی با محوریت محبت اهلبیت(ع) در کنار یکدیگر قرار میگیرند. این همدلی و همبستگی، تصویری واقعی از امت اسلامی را به نمایش میگذارد و بسیاری از پروژههای تفرقهافکنانه دشمنان را خنثی میکند.
وی اضافه کرد: رسانههای غربی معمولاً تلاش میکنند اجتماعات عظیم مردمی با محوریت دین را نادیده بگیرند یا آن را تحریف کنند، اما گستردگی راهپیمایی اربعین به اندازهای است که حتی بسیاری از رسانههای بینالمللی نیز ناچار به پوشش آن میشوند. این موضوع نشان میدهد که حقیقت، قدرت خود را دارد و نمیتوان آن را پشت پرده تبلیغات پنهان کرد.
وی همچنین با اشاره به نقش جوانان در این حرکت عظیم افزود: حضور پررنگ نسل جوان در راهپیمایی اربعین، پیام بسیار مهمی دارد و آن اینکه ارزشهای عاشورایی همچنان در میان نسل جدید زنده و پویا است. این حضور نشان میدهد که تلاش دشمن برای ایجاد فاصله میان جوانان و ارزشهای دینی با شکست مواجه شده و جوانان همچنان با انگیزه و شور حسینی در صحنه حضور دارند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: بدون تردید راهپیمایی اربعین نماد اقتدار نرم جمهوری اسلامی و جهان اسلام است؛ اقتداری که نه بر پایه ابزارهای نظامی، بلکه بر اساس ایمان، محبت، فرهنگ ایثار و مشارکت مردمی شکل گرفته است. حضور گسترده مردم در این اجتماع عظیم، این پیام روشن را به جهانیان مخابره میکند که فرهنگ عاشورا زنده است و ملتهای مسلمان با وجود همه فشارها، تهدیدها و جنگهای رسانهای، همچنان بر آرمانهای خود پایبند هستند و اجازه نخواهند داد دشمنان در اراده و باورهای دینی آنان خللی ایجاد کنند.
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