علی نژاد: بسکتبال پیش قراول کاروان ایران در بازی های آسیایی است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی علی‌نژاد دبیرکل کمیته ملی المپیک، مهدی گودرزی عضو هیئت اجرایی، رضا شجیع رئیس مرکز نظارت بر تیم‌های ملی همراه با محمدرضا داورزنی، جواد داوری سرپرست و دیگر مسئولان فدراسیون، امروز یکشنبه (۱۱ مرداد) از اردوی آماده سازی تیم‌های ملی بسکتبال سه به سه بانوان و آقایان اعزامی به بازی‌های آسیایی آیچی ناگویا بازدید کردند.

علی‌نژاد در این بازدید ضمن تسلیت فرا رسیدن ایام اربعین حسینی و تحسین شور و انرژی که از ملی پوشان بسکتبال در رویدادهای اخیر شاهد بوده است، افزود: انصافا بچه‌های بسکتبال سه به سه خیلی خوب کار کردن و عملکرد بسیار مثبتی داشتند و این نشان دهنده آینده بسیار روشن برای این رشته و ملی‌پوشان آن است و جا دارد از تعصب مثال زدنی ملی‌پوشان و کادر فنی تشکر کنم.

دبیرکل کمیته ملی المپیک سپس با اشاره به زمان باقی مانده تا بازی‌های آسیایی ایچی ناگویا اظهار داشت: بسکتبال ۵ نفره اولین تیمی است که کار را در بازی‌های آسیایی آغاز می کند و پیش قراول خواهد بود، زمان زیادی تا بازی‌های آسیایی باقی نمانده است. امیدوارم از فرصتی که ایجاد شده و مسابقات چین به خوبی بهره برداری کنید و با برنامه ریزی که انجام شده کمبودی برای مسابقات تدارکاتی نخواهید داشت تا بتوانید بهترین نتیجه را رقم بزنید.

او ادامه داد: بسکتبال بانوان جزو معدود تیم‌های بانوان در بخش تیمی است که اعزام می‌شود و امیدوارم با نتیجه خوبی که کسب می‌کنید، مسیر را برای سایر رشته‌های تیمی بانوان باز کنید.

دبیرکل کمیته ملی المپیک با اشاره به رویکردی جدیدی که در دنیای ورزش ایجاد شده افزود : ورزش‌های استریت اسپورت در واقع با همین نگاه در المپیک تغییرات بنیادی برای رشته‌هایی مثل بسکتبال خواهند داشت. رشته‌هایی مثل بسکتبال سه نفره به دلیل هیجان بالا و ریتم تندتری که دارد و قابل دسترس‌تر بودن، مورد استقبال دنیای جدید ورزش قرار گرفته‌اند.

در ادامه جواد داوری سرپرست فدراسیون اظهار داشت: تیم‌های آقایان و بانوان بلافاصله اردوها را آغاز کردند و از هفته آینده به مدت ۶ روز در ۱۸ مسابقه حضور دارند و با رقبای اصلی در انتخابی جام جهانی رو در رو خواهند شد که این مهم آمادگی ملی‌پوشان برای حضور در بازی‌های آسیایی ناگویا را تقویت می‌کند.

داوری ادامه داد: اگرچه شرایط بسیار سخت است به دلیل وقفه‌ای که به دلیل شرایط جنگی داشتیم، بسیاری از مسابقات را از دست دادیم ولی برنامه‌ریزی شده که اگر خللی در مسابقات بود با اردوها جبران کنیم.

داوری در پایان ضمن تشکر از مسئولین کمیته جهت حمایت و موافقت با حضور تیم ملی بسکتبال بانوان سه به سه افزود: قطعا این تیم شایستگی‌های بسیاری دارد ودر نهایت تلاش ما اهتزاز پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران است.

در ادامه محمدرضا داورانی عضو هیات اجرایی کمیته ملی المپیک در جمع ملی‌پوشان بسکتبال گفت :خوشبختانه بسکتبال رکوردهایی را به ثبت رسانده که انتظارات مردم رو بالا برده، بسکتبال پیش از والیبال المپیکی شد و همین انتظار مردم را از بسکتبال بالا برد و اطمینان دارم که آینده بسیار خوبی در انتظار این رشته است.