به گزارش خبرنگار مهر، فصل جدید لیگ برتر والیبال ایران قرار است با شرایطی متفاوت نسبت به سال گذشته برگزار شود. مسابقات فصل قبل به دلیل شرایط جنگی نیمه تمام ماند و حالا قرار است امسال لیگ برتر پس از پایان بازی‌های آسیایی آغاز خواهد شد. زمان شروع رقابت‌های لیگ والیبال بین روزهای ۲۲ تا ۲۵ مهرماه پیش‌بینی شده است.

یکی از موضوعات پرچالش امسال قبل از شروع لیگ والیبال، بحث تیم‌های بدهکار است. سازمان لیگ فدراسیون والیبال با ارسال نامه‌ای به باشگاه‌های لیگ برتر اعلام کرد تمامی تیم‌های متقاضی حضور در فصل جدید باید حداکثر تا ۱۷ مردادماه تمامی بدهی‌ها و تعهدات مالی خود را تسویه و مستندات آن را به فدراسیون ارائه کنند.

تسویه کامل بدهی‌ها یکی از معیارهای اصلی برای تعیین تیم‌های حاضر در لیگ برتر خواهد بود و باشگاه‌هایی که در مهلت مقرر این شرط را رعایت نکنند، ممکن است از فهرست نهایی تیم‌های حاضر در مسابقات کنار گذاشته شوند.

یکی از چالش‌های همیشگی لیگ برتر والیبال، حضور باشگاه‌هایی است که بدون تسویه بدهی‌های انباشته خود وارد مسابقات می‌شوند و هر فصل بر حجم تعهدات مالی آنها افزوده می‌شود. این موضوع در سال‌های اخیر بارها محل انتقاد بوده و حتی فصل گذشته نیز تیم سایپا به دلیل بدهی‌های انباشته و مشکلات مالی در جریان رقابت‌ها از ادامه حضور در لیگ کنار گذاشته شد.

حالا سازمان لیگ با تعیین ضرب‌الاجل ۱۷ مرداد برای تسویه کامل بدهی‌ها، تلاش کرده است از تکرار چنین اتفاقاتی جلوگیری کند و حضور تیم‌ها در فصل جدید را به ساماندهی وضعیت مالی آنها گره بزند.