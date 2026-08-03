به گزارش خبرگزاری مهر، علی حقیقی دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: براساس مصوبات حمایتی ورزشکاران استان همدان که در بازی‌های ناگویا موفق به کسب مدال طلا شوند پنج میلیارد ریال پاداش دریافت می‌کنند.

وی افزود: برای دارندگان مدال نقره سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال و برای مدال‌آوران برنز نیز ۲ میلیارد ریال پاداش اختصاص خواهد یافت.

مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان با اشاره به حمایت از ملی‌پوشان اعزامی به این رقابت‌ها گفت: در مردادماه امسال مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال به هر یک از ورزشکاران منتخب پرداخت می‌شود و در شهریورماه نیز مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال دیگر به عنوان کمک‌هزینه بدرقه به آنها اختصاص خواهد یافت.

حقیقی ادامه داد: برای مربیان و داوران اعزامی نیز مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به برنامه‌های حمایتی استان از ورزشکاران مستعد بیان کرد: از سال گذشته تاکنون به ورزشکاران مستعد شناسایی‌شده ماهانه ۳۰ میلیون ریال کمک‌هزینه پرداخت شده است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان با بیان اینکه حدود ۹۰ درصد فهرست نهایی ورزشکاران اعزامی به بازی‌های ناگویا مشخص شده است، اظهار کرد: متاسفانه تیم هاکی استان به این رقابت‌ها اعزام نخواهد شد و تیم هندبال بانوان نیز از حضور در بازی‌ها بازمانده است.

وی افزود: همچنین ۲ ورزشکار رشته کبدی نیز از فهرست اعزامی به بازی‌های ناگویا کنار گذاشته شده‌اند.