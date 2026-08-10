برنامه مسابقات والیبال قهرمانی زنان آسیا/جدال با چین تایپه در گام نخست

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای والیبال قهرمانی زنان آسیا ۲۰۲۶ و انتخابی المپیک ۲۰۲۸ از ۳۰ مرداد تا ۸ شهریور در چین و با حضور ۱۲ تیم برگزار خواهد شد. این رقابتها با حضور ۱۲ تیم در سه گروه مقدماتی آغاز می شود و تیم ملی والیبال زنان ایران با تیمهای چین (میزبان)، چین تایپه و عراق در گروه نخست همگروه شد.
گروه بندی کامل مرحله مقدماتی مسابقات والیبال قهرمانی زنان آسیا به قرار زیر است:
گروه اول: چین (میزبان)، چین تایپه، ایران و عراق
گروه دوم: تایلند (قهرمان دوره قبل)، قزاقستان، اندونزی و استرالیا
گروه سوم: ژاپن، ویتنام، کره جنوبی و هنگ کنگ
برنامه کامل این مسابقات نیز به وقت تهران به قرار زیر است:
جمعه ۳۰ مرداد
ساعت ۵:۳۰ بامداد؛ ایران – چینتایپه
ساعت ۹:۳۰ صبح؛ تایلند – استرالیا
ساعت ۱۴؛ ژاپن – هنگکنگ
شنبه ۳۱ مرداد
ساعت ۵:۳۰ بامداد؛ ویتنام – کره جنوبی
ساعت ۱۰:۳۰؛ قزاقستان – اندونزی
ساعت ۱۵؛ چین – عراق
یکشنبه یکم شهریور
ساعت ۵:۳۰ بامداد؛ قزاقستان – استرالیا
ساعت ۹:۳۰؛ چینتایپه – عراق
ساعت ۱۴؛ ژاپن – کره جنوبی
دوشنبه دوم شهریور
ساعت ۵:۳۰ بامداد؛ ویتنام – هنگکنگ
ساعت ۱۰:۳۰؛ تایلند – اندونزی
ساعت ۱۵؛ ایران – چین
سهشنبه سوم شهریور
ساعت ۵:۳۰ بامداد؛ تایلند – قزاقستان
ساعت ۹:۳۰؛ ایران – عراق
ساعت ۱۴؛ ژاپن – ویتنام
چهارشنبه چهارم شهریور
ساعت ۵:۳۰ بامداد؛ کره جنوبی – هنگکنگ
ساعت ۱۰:۳۰؛ اندونزی – استرالیا
ساعت ۱۵؛ چین – چینتایپه
در پایان مرحله مقدماتی، هشت تیم راهیافته به مرحله یکچهارم نهایی برای کسب عنوان قهرمانی آسیا به رقابت ادامه خواهند داد. مرحله یکچهارم نهایی روزهای پنج شنبه و جمعه پنجم و ششم شهریورماه برگزار میشود. پس از آن، مرحله نیمهنهایی روز شنبه هفتم شهریورماه پیگیری خواهد شد و دیدارهای تعیینکننده برای کسب مقامهای سوم و چهارم و همچنین فینال نیز در روزیکشنبه هشتم شهریورماه برگزار میشود.
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