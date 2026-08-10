برنامه مسابقات والیبال قهرمانی زنان آسیا/جدال با چین تایپه در گام نخست

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های والیبال قهرمانی زنان آسیا ۲۰۲۶ و انتخابی المپیک ۲۰۲۸ از ۳۰ مرداد تا ۸ شهریور در چین و با حضور ۱۲ تیم برگزار خواهد شد. این رقابت‌ها با حضور ۱۲ تیم در سه گروه مقدماتی آغاز می شود و تیم ملی والیبال زنان ایران با تیم‌های چین (میزبان)، چین تایپه و عراق در گروه نخست همگروه شد.

گروه بندی کامل مرحله مقدماتی مسابقات والیبال قهرمانی زنان آسیا به قرار زیر است:

گروه اول: چین (میزبان)، چین تایپه، ایران و عراق

گروه دوم: تایلند (قهرمان دوره قبل)، قزاقستان، اندونزی و استرالیا

گروه سوم: ژاپن، ویتنام، کره جنوبی و هنگ کنگ

برنامه کامل این مسابقات نیز به وقت تهران به قرار زیر است:

جمعه ۳۰ مرداد

ساعت ۵:۳۰ بامداد؛ ایران – چین‌تایپه

ساعت ۹:۳۰ صبح؛ تایلند – استرالیا

ساعت ۱۴؛ ژاپن – هنگ‌کنگ

شنبه ۳۱ مرداد

ساعت ۵:۳۰ بامداد؛ ویتنام – کره جنوبی

ساعت ۱۰:۳۰؛ قزاقستان – اندونزی

ساعت ۱۵؛ چین – عراق

یکشنبه یکم شهریور

ساعت ۵:۳۰ بامداد؛ قزاقستان – استرالیا

ساعت ۹:۳۰؛ چین‌تایپه – عراق

ساعت ۱۴؛ ژاپن – کره جنوبی

دوشنبه دوم شهریور

ساعت ۵:۳۰ بامداد؛ ویتنام – هنگ‌کنگ

ساعت ۱۰:۳۰؛ تایلند – اندونزی

ساعت ۱۵؛ ایران – چین

سه‌شنبه سوم شهریور

ساعت ۵:۳۰ بامداد؛ تایلند – قزاقستان

ساعت ۹:۳۰؛ ایران – عراق

ساعت ۱۴؛ ژاپن – ویتنام

چهارشنبه چهارم شهریور

ساعت ۵:۳۰ بامداد؛ کره جنوبی – هنگ‌کنگ

ساعت ۱۰:۳۰؛ اندونزی – استرالیا

ساعت ۱۵؛ چین – چین‌تایپه

در پایان مرحله مقدماتی، هشت تیم راه‌یافته به مرحله یک‌چهارم نهایی برای کسب عنوان قهرمانی آسیا به رقابت ادامه خواهند داد. مرحله یک‌چهارم نهایی روزهای پنج شنبه و جمعه پنجم و ششم شهریورماه برگزار می‌شود. پس از آن، مرحله نیمه‌نهایی روز شنبه هفتم شهریورماه پیگیری خواهد شد و دیدارهای تعیین‌کننده برای کسب مقام‌های سوم و چهارم و همچنین فینال نیز در روزیکشنبه هشتم شهریورماه برگزار می‌شود.