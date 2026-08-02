معاون سپاه لرستان: دشمن دنبال ایجاد شکاف میان مردم و مسئولان است

به گزارش خبرنگار مهر، نشست بصیرتی و تبیینی با حضور معاون سیاسی سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان، سرپرست ادارهکل دامپزشکی استان، مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در دامپزشکی و جمعی از کارکنان این ادارهکل ظهر یکشنبه با محوریت بررسی تحولات سیاسی روز، تبیین ابعاد جنگ ترکیبی دشمن و ضرورت تقویت جهاد تبیین در سالن جلسات ادارهکل دامپزشکی لرستان برگزار شد.
دامپزشکی؛ نهادی خدمتگزار در حوزه امنیت غذایی و مدافع آرمانهای انقلاب
در ابتدای این نشست، سرپرست ادارهکل دامپزشکی لرستان با تشریح مأموریتهای این مجموعه، اظهار داشت: رسالت اصلی دامپزشکی حفظ سلامت دام، تأمین امنیت غذایی جامعه و صیانت از بهداشت عمومی است، اما در کنار این مسئولیتهای تخصصی، کارکنان این مجموعه نسبت به مسائل سیاسی، اجتماعی و شناخت تهدیدهای دشمن نیز آگاهی و بصیرت لازم را دارند.
شفیعیان با تأکید بر پایبندی کارکنان دامپزشکی به ارزشهای انقلاب اسلامی، افزود: همکاران ما همواره در کنار انجام وظایف تخصصی خود، در مسیر دفاع از آرمانهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران حضور داشتهاند و در عرصه تبیین مسائل روز و مقابله با جنگ نرم دشمن نیز نقشآفرینی میکنند.
دشمن پس از شکست نظامی، جنگ شناختی را دنبال میکند
در ادامه این نشست، معاون سیاسی سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان با اشاره به تحولات اخیر منطقه و ابعاد جنگ ترکیبی دشمن علیه جمهوری اسلامی ایران، اظهار داشت: دشمنان انقلاب اسلامی امروز به این جمعبندی رسیدهاند که با تهدید و فشار نظامی قادر به از بین بردن جمهوری اسلامی نیستند، از اینرو تمرکز خود را بر ایجاد اختلاف، تفرقه و بیاعتمادی میان مردم و مسئولان قرار دادهاند.
سرهنگ بهمن سپهوند افزود: راهبرد اصلی دشمن در شرایط کنونی، اجرای عملیات روانی، جنگ رسانهای و جنگ شناختی است تا با تضعیف سرمایه اجتماعی، انسجام ملی را هدف قرار دهد، اما ملت ایران بار دیگر نشان داد که در بزنگاههای حساس، با حضور آگاهانه خود تمام نقشههای دشمن را ناکام میگذارد.
وی با اشاره به فرمایش رهبر شهید انقلاب مبنی بر اینکه «این مردم را خداوند در خیابانها مبعوث خواهد کرد»، گفت: تحقق این وعده را در حوادث اخیر بهروشنی مشاهده کردیم و حضور مردم در صحنه، تمامی محاسبات دشمن را بر هم زد و نشان داد که پیوند ملت با انقلاب همچنان مستحکم است.
جمهوری اسلامی آغازگر جنگ نیست، اما پاسخ قاطع میدهد
معاون سیاسی سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران هیچگاه آغازگر جنگ نبوده است، تصریح کرد: جمهوری اسلامی در طول بیش از چهار دهه گذشته همواره این اصل را در عمل ثابت کرده که به دنبال جنگافروزی نیست، اما هرگاه دشمن به این کشور تعرض کرده، پاسخی قاطع، بازدارنده و دندانشکن دریافت کرده است.
سپهوند با اشاره به جایگاه راهبردی تنگه هرمز، این آبراه را یکی از مهمترین ابزارهای ایران اسلامی در برابر دشمنان دانست و افزود: حفظ امنیت و اقتدار در این منطقه برای جمهوری اسلامی از اهمیت ویژهای برخوردار است و این ظرفیت راهبردی همواره در معادلات منطقهای نقش تعیینکنندهای داشته است.
بدعهدی دشمن، واقعیت غیرقابل انکار عرصه دیپلماسی است
وی با اشاره به تجربه مذاکرات و تعاملات ایران اسلامی با طرفهای غربی، اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران همواره مسیر دیپلماسی را در کنار اقتدار دفاعی دنبال کرده است، اما تجربه نشان داده که دشمنان بارها با بدعهدی، نقض توافقات و خلف وعده، چهره واقعی خود را آشکار کردهاند.
معاون سیاسی سپاه لرستان افزود: همین رفتارها سبب شده است که افکار عمومی جهان بیش از گذشته به ماهیت واقعی قدرتهای سلطهگر پی ببرد و سیاستهای دوگانه آنان در قبال ملتها برای همگان آشکار شود.
جنگ اخیر، هیمنه پوشالی قدرتهای جهانی را شکست
سپهوند با الهام از بیانات رهبر معظم انقلاب درباره شناخت دشمن، تصریح کرد: اگرچه جمهوری اسلامی ایران در این نبرد با قدرتهای بزرگ جهانی مواجه بوده است، اما تحولات اخیر نشان داد که این قدرتها برخلاف ادعاهای خود، از توان و اقتدار واقعی برخوردار نیستند و هیمنهای که سالها برای خود ساخته بودند، بیش از هر زمان دیگری فرو ریخته است.
وی ادامه داد: مقاومت ملت ایران و اقتدار نیروهای مسلح، ضعف دشمنان را به جهانیان نشان داد و ثابت کرد که اراده ملت ایران، بزرگترین سرمایه کشور در مقابله با تهدیدهای خارجی است.
همافقی با نگاه رهبر انقلاب، رمز عبور از جنگ ترکیبی
معاون سیاسی سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان با تأکید بر ضرورت جهاد تبیین، اظهار داشت: امروز جهاد تبیین یک فریضه قطعی، فوری و همگانی است و همه دستگاهها، نخبگان و اقشار مختلف جامعه باید در این عرصه نقشآفرینی کنند.
سپهوند خاطرنشان کرد: برای حفظ جمهوری اسلامی، خنثیسازی توطئههای دشمن و عبور موفق از شرایط پیچیده کنونی، باید با نگاه و منظومه فکری رهبر معظم انقلاب همافق شویم؛ چرا که این مسیر، ضامن حفظ عزت، اقتدار و استقلال ایران اسلامی خواهد بود.
وی ابراز امیدواری کرد با استمرار وحدت ملی، بصیرت عمومی و تکیه بر رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، جمهوری اسلامی ایران همچنان مسیر پیشرفت، اقتدار و عزت را با قدرت ادامه دهد.
در پایان این نشست نیز معاون سیاسی سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان به پرسشهای مطرحشده از سوی کارکنان ادارهکل دامپزشکی استان درباره مهمترین مسائل و تحولات روز کشور و منطقه پاسخ داد.
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