به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری، همزمان با آغاز اجرای طرح کارآموزی «کارینو» و در راستای تکمیل مسیر توانمندسازی دانشجویان، مجموعه وبینارهای آموزشی «کارینو پلاس» با هدف توسعه مهارتهای فردی و حرفهای موردنیاز برای ورود به بازار کار برگزار میشود.
تجربه ارتباط با شرکتهای فناور در اجرای طرح کارینو نشان داد که موفقیت در فرآیند کارآموزی و اشتغال، تنها به دانش تخصصی محدود نمیشود. مهارتهایی همچون نگارش رزومه حرفهای، آشنایی با فضای کسبوکار، توسعه مهارتهای فردی، ارتباط مؤثر با کارفرما و شناخت انتظارات محیط کار، از مهمترین نیازهای دانشجویان برای ورود موفق به صنعت به شمار میروند.
بر همین اساس، مجموعه کارینو پلاس با حضور مدیران، کارآفرینان و متخصصان صنعت طراحی شده است تا دانشجویان علاوه بر آشنایی با تجربیات واقعی فعالان حوزه فناوری، تصویری روشنتر از مسیر شغلی و حرفهای خود به دست آورند.
این مجموعه، چهار وبینار آموزشی با محورهای رزومه، بلیط ورود به بازار کار، از اولین حقوق تا اولین کسبوکار، موفقیت نسخه شخصی دارد و کارآموزی که کارفرما فراموشش نمیکند را شامل میشود.
وبینارهای کارینو پلاس در روزهای ۱۷ تا ۱۹ مردادماه ۱۴۰۵ بهصورت آنلاین برگزار میشود و در مجموع بیش از ۷ ساعت آموزش توسط اساتید دانشگاه، مدیران شرکتهای دانشبنیان و فعالان حوزه صنعت در اختیار شرکتکنندگان قرار خواهد گرفت.
در این دوره، دکتر مصطفی مهینروستا، استاد پژوهشگاه مواد و انرژی و مدیرعامل شرکت مواد پیشرفته نانو، دکتر ایمان علیبخشی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران و مدیرعامل شرکت نانوتکفام گیتی، و فرشید چینی، دانشیار دانشگاه تهران و رئیس هیئتمدیره گروه ژیکان، تجربیات خود را در حوزه اشتغال، کارآفرینی، توسعه مسیر شغلی و مهارتهای حرفهای با دانشجویان به اشتراک خواهند گذاشت.
کارینو پلاس بهعنوان مکمل آموزشی طرح کارینو، تلاش میکند فاصله میان آموزش دانشگاهی و نیازهای واقعی بازار کار را کاهش داده و دانشجویان را برای حضور موفق در محیطهای صنعتی و فناورانه آماده کند. این برنامه در ادامه مسیر توسعه طرح کارینو، بخشی از رویکرد جامع این طرح برای توانمندسازی، کارآموزی و اشتغال دانشجویان در زیستبوم فناوری و نوآوری کشور به شمار میرود.
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