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۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۰۹

توانمندسازی دانشجویان برای ورود به بازار کار دانش‌بنیان

توانمندسازی دانشجویان برای ورود به بازار کار دانش‌بنیان

هم‌زمان با اجرای طرح کارآموزی «کارینو»، مجموعه وبینارهای «کارینو پلاس» با هدف ارتقای مهارت‌های شغلی و آماده‌سازی دانشجویان برای ورود به بازار کار برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، هم‌زمان با آغاز اجرای طرح کارآموزی «کارینو» و در راستای تکمیل مسیر توانمندسازی دانشجویان، مجموعه وبینارهای آموزشی «کارینو پلاس» با هدف توسعه مهارت‌های فردی و حرفه‌ای موردنیاز برای ورود به بازار کار برگزار می‌شود.

تجربه ارتباط با شرکت‌های فناور در اجرای طرح کارینو نشان داد که موفقیت در فرآیند کارآموزی و اشتغال، تنها به دانش تخصصی محدود نمی‌شود. مهارت‌هایی همچون نگارش رزومه حرفه‌ای، آشنایی با فضای کسب‌وکار، توسعه مهارت‌های فردی، ارتباط مؤثر با کارفرما و شناخت انتظارات محیط کار، از مهم‌ترین نیازهای دانشجویان برای ورود موفق به صنعت به شمار می‌روند.

بر همین اساس، مجموعه کارینو پلاس با حضور مدیران، کارآفرینان و متخصصان صنعت طراحی شده است تا دانشجویان علاوه بر آشنایی با تجربیات واقعی فعالان حوزه فناوری، تصویری روشن‌تر از مسیر شغلی و حرفه‌ای خود به دست آورند.

این مجموعه، چهار وبینار آموزشی با محورهای رزومه، بلیط ورود به بازار کار، از اولین حقوق تا اولین کسب‌وکار، موفقیت نسخه شخصی دارد و کارآموزی که کارفرما فراموشش نمی‌کند را شامل می‌شود.

وبینارهای کارینو پلاس در روزهای ۱۷ تا ۱۹ مردادماه ۱۴۰۵ به‌صورت آنلاین برگزار می‌شود و در مجموع بیش از ۷ ساعت آموزش توسط اساتید دانشگاه، مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان و فعالان حوزه صنعت در اختیار شرکت‌کنندگان قرار خواهد گرفت.

در این دوره، دکتر مصطفی مهین‌روستا، استاد پژوهشگاه مواد و انرژی و مدیرعامل شرکت مواد پیشرفته نانو، دکتر ایمان علی‌بخشی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران و مدیرعامل شرکت نانوتکفام گیتی، و فرشید چینی، دانشیار دانشگاه تهران و رئیس هیئت‌مدیره گروه ژیکان، تجربیات خود را در حوزه اشتغال، کارآفرینی، توسعه مسیر شغلی و مهارت‌های حرفه‌ای با دانشجویان به اشتراک خواهند گذاشت.

کارینو پلاس به‌عنوان مکمل آموزشی طرح کارینو، تلاش می‌کند فاصله میان آموزش دانشگاهی و نیازهای واقعی بازار کار را کاهش داده و دانشجویان را برای حضور موفق در محیط‌های صنعتی و فناورانه آماده کند. این برنامه در ادامه مسیر توسعه طرح کارینو، بخشی از رویکرد جامع این طرح برای توانمندسازی، کارآموزی و اشتغال دانشجویان در زیست‌بوم فناوری و نوآوری کشور به شمار می‌رود.

کد مطلب 6906350
مهتاب چابوک

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