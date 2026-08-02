اعزام بیش از ۶۰۰۰ دانشجوی علوم پزشکی به راهپیمایی اربعین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت آموزشی وزارت بهداشت، دکتر مسعود حبیبی، معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت با اشاره به اعزام کاروان‌های دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور به پیاده روی عظیم اربعین، گفت: اعزام دانشجویان از تاریخ دوم مردادماه جاری آغاز شده است و تا ۱۵ مردادماه ادامه خواهد داشت.

وی با بیان این‌که اعزام دانشجویان علاقه‌مند به سفر اربعین حسینی با هماهنگی اداره کل فرهنگی معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت صورت گرفته است، تصریح کرد: از مدت‌ها قبل اداره کل فرهنگی معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت در تلاش است تا مراتب حضور دانشجویان علوم پزشکی در راهپیمایی عظیم اربعین را فراهم سازد.

حبیبی ادامه داد: بر این اساس دو موکب دانشجویی در شهرهای مقدس نجف و کربلا با استفاده از ظرفیت و توان دانشجویان و با مدیریت دو دانشگاه علوم پزشکی کرمان و آبادان آماده شد تا اسکان کاروان‌های دانشجویی عازم به این حرکت عظیم مذهبی و فرهنگی را بر عهده بگیرند.

معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت گفت: طبق برنامه اعلامی ۶۷ دانشگاه و دانشکده علوم پزشکی، جمعیتی بیش از ۶ هزار دانشجو در مدت زمان ۱۳ روز از تاریخ دوم تا ۱۵ مردادماه جاری در این مراسم عظیم شرکت خواهند داشت.