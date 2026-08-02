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۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۰۵

اعزام بیش از ۶۰۰۰ دانشجوی علوم پزشکی به راهپیمایی اربعین

اعزام بیش از ۶۰۰۰ دانشجوی علوم پزشکی به راهپیمایی اربعین

معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت از اعزام بیش از ۶۰۰۰ دانشجو از ۶۷ دانشگاه علوم پزشکی به راهپیمایی عظیم اربعین حسینی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت آموزشی وزارت بهداشت، دکتر مسعود حبیبی، معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت با اشاره به اعزام کاروان‌های دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور به پیاده روی عظیم اربعین، گفت: اعزام دانشجویان از تاریخ دوم مردادماه جاری آغاز شده است و تا ۱۵ مردادماه ادامه خواهد داشت.

وی با بیان این‌که اعزام دانشجویان علاقه‌مند به سفر اربعین حسینی با هماهنگی اداره کل فرهنگی معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت صورت گرفته است، تصریح کرد: از مدت‌ها قبل اداره کل فرهنگی معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت در تلاش است تا مراتب حضور دانشجویان علوم پزشکی در راهپیمایی عظیم اربعین را فراهم سازد.

حبیبی ادامه داد: بر این اساس دو موکب دانشجویی در شهرهای مقدس نجف و کربلا با استفاده از ظرفیت و توان دانشجویان و با مدیریت دو دانشگاه علوم پزشکی کرمان و آبادان آماده شد تا اسکان کاروان‌های دانشجویی عازم به این حرکت عظیم مذهبی و فرهنگی را بر عهده بگیرند.

معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت گفت: طبق برنامه اعلامی ۶۷ دانشگاه و دانشکده علوم پزشکی، جمعیتی بیش از ۶ هزار دانشجو در مدت زمان ۱۳ روز از تاریخ دوم تا ۱۵ مردادماه جاری در این مراسم عظیم شرکت خواهند داشت.

کد مطلب 6906357
زهره بال

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