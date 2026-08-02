به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، آرش رحیمی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در آیین افتتاح این مرکز اظهار کرد: این مرکز با همت مسئولان، اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان و با هدف حمایت از نوزادان نارس به بهره‌برداری رسیده است.

وی افزود: برای راه‌اندازی این مرکز بیش از ۳۰ میلیارد ریال هزینه شده و اخذ مجوزها، تأمین تجهیزات و فراهم کردن زیرساخت‌های لازم نزدیک به دو سال زمان برد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با اشاره به مشکلات گذشته خانواده‌ها اظهار کرد: پیش از افتتاح این مرکز، خانواده نوزادان نارس برای دریافت شیر مادر ناچار بودند به استان‌های همجوار مراجعه کنند که علاوه بر تحمیل هزینه، رنج سفر را نیز به همراه داشت.

رحیمی بانک شیر مادر را نمادی از همدلی مادران دانست و گفت: اهدای شیر مادر، هدیه‌ای ارزشمند به نوزادان نارس است که می‌تواند نقش مهمی در کاهش عوارض، رشد بهتر و سلامت آینده این کودکان داشته باشد. شیر مادر طبیعی‌ترین، کامل‌ترین و مؤثرترین منبع تغذیه نوزادان است.نجات نوزادان نارس با شیر اهداییدر ادامه،

دکتر ابوالحسن دیوبند، فوق‌تخصص نوزادان و مسئول بخش NICU بیمارستان شریعتی بندرعباس، با اشاره به جایگاه این مرکز درمانی گفت: بیمارستان شریعتی بزرگ‌ترین مرکز پذیرش نوزادان نارس در استان است و بسیاری از نوزادان پرخطر از بیمارستان‌های دیگر به این مرکز ارجاع داده می‌شوند.

وی افزود: بخش قابل توجهی از این نوزادان کمتر از یک‌ونیم کیلوگرم وزن دارند و در روزهای نخست زندگی قادر به مکیدن شیر از سینه مادر نیستند. از سوی دیگر، در برخی موارد شیر مادر پس از چند روز کاهش می‌یابد و نوزاد به شیر اهدایی نیاز پیدا می‌کند.

دیوبند ادامه داد: شیر اهدایی پیش از مصرف، در بانک شیر تحت فرآیندهای استاندارد پاستوریزه و ایمن‌سازی قرار می‌گیرد تا با اطمینان کامل در اختیار نوزادان قرار گیرد. پیش از راه‌اندازی این مرکز، خانواده‌ها برای دریافت این خدمات به استان‌های همجوار مراجعه می‌کردند.دعوت از مادران برای اهدای شیروی از مادران دارای شیر مازاد دعوت کرد در این اقدام انسان‌دوستانه مشارکت کنند و گفت: مادران می‌توانند شیر مازاد خود را تا ۲۴ ساعت در یخچال و حداکثر ۴۸ ساعت نگهداری کرده و سپس با هماهنگی بانک شیر آن را اهدا کنند. علاقه‌مندان برای هماهنگی می‌توانند با شماره ۰۷۶-۳۱۳۸۴۸۴۱ تماس بگیرند.«اهدای شیر، اهدای زندگی است»