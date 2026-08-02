«بالیق» آماده نمایش شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم کوتاه «بالیق» به تهیه‌کنندگی، نویسندگی و کارگردانی امیرحسین طالشی، پس از پایان مراحل فنی، آماده نمایش و پخش در جشنواره‌های معتبر ملی و بین‌المللی شد.

در خلاصه داستان «بالیق» آمده است: «مدتی است دریاچه ماهی نمی‌دهد، خاقان مشتری‌های خود را از دست داده، همسرش آیدا، دچار بیماری است، دخل‌وخرج زندگی نمی‌خواند، خاقان نا امید نیست و به صیادی ادامه می‌دهد ...»

عوامل فیلم «بالیق» عبارتند از تهیه‌کننده، نویسنده و کارگردان: امیرحسین طالشی، بازیگران: مقصود رحیمی‌ مقدمی، فاطمه وحیدنیا، سالار مرضه‌ای، مدیر فیلم‌برداری: یوسف شهباز، تدوین: شیدا گرجی، صدابردار: حسن سلمانی، طراحی و ترکیب صدا: ندا محسنی، موسیقی: پیام آزادی، طراح صحنه و لباس: بهروز شمشیری، طراح چهره‌پردازی: رحیم مهدی‌خانی، اصلاح رنگ و نور: مهران دوستی، جلوه‌های ویژه بصری: محمد کشاورز خمسه، طراح لوگوتایپ: محمود آراسته، مدیر تولید و عکاس: علی طالشی، منشی صحنه و برنامه‌ریز: مریم فرهادی، دستیار کارگردان: یاشار غلامی، دستیار فیلم‌بردار: محمد پورجعفر، دستیاران تولید: رضا بهتری، پیمان ملکی، سیروس ابراهیمی، مشاور کارگردان: بهروز شمشیری، مشاور پروژه: رحیم مهدی‌خانی، مجریان طرح: جمشید طالشی، گلثوم عبدالهی و طراح پوستر: امیرحسین طالشی.