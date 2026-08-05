برزیل تامین کننده اصلی محصولات غذایی حلال برای کشورهای اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، برزیل در حال تثبیت جایگاه خود به عنوان تأمین‌کننده اصلی محصولات غذایی برای کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی (OIC) است.

در سال ۲۰۲۴، صادرات برزیل به این بازارها به ۳۳.۳ میلیارد دلار رسید و از چین (۳۲.۶ میلیارد دلار)، هند (۲۸.۷ میلیارد دلار)، ایالات متحده (۲۱ میلیارد دلار) و ترکیه (۱۸.۷ میلیارد دلار) پیشی گرفت.

این ارقام از گزارش وضعیت اقتصاد اسلامی جهانی ۲۰۲۶ ـ ۲۰۲۵، که یک بررسی و مطالعه مرجع اختصاص داده شده به اقتصاد اسلامی جهانی به شمار می‌آید، گرفته شده است.

این دوازدهمین نسخه درباره اقتصاد اسلامی است که توسط «دینار استاندارد»، یک شرکت تحقیقاتی و مشاوره‌ای مستقر در ایالات متحده و متخصص در اقتصاد اسلامی، تهیه شده است.

این گزارش هفت بخش از جمله غذای حلال، امور مالی اسلامی، گردشگری، مد، لوازم آرایشی و دارویی را تجزیه و تحلیل می‌کند.

براساس این گزارش، بازار جهانی غذای حلال در سال ۲۰۲۴، ۱.۵۳ تریلیون دلار ارزش‌گذاری شده بود و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۲۹ به ۲.۰۶ تریلیون دلار برسد که این امر تأکید می‌کند حلال دیگر یک بازار خاص نیست، بلکه بخش عمده‌ای از اقتصاد جهانی است.

جایگاه برزیل در درجه اول به صادرات پروتئین‌های حیوانی، به ویژه مرغ و گوشت گاو دارای گواهی حلال، متکی است..

برای دسترسی به بازارهای اسلامی، شرکت‌ها باید الزامات خاصی را در مورد ذبح، انتخاب مواد اولیه، فرآوری محصول، ذخیره‌سازی و حمل و نقل رعایت کنند. بنابراین، گواهی حلال به یک اهرم واقعی برای رقابت‌پذیری صنعت کشاورزی غذایی برزیل تبدیل شده است

این گواهی، پایبندی به احکام دینی را تضمین و امکان ردیابی، سلامت مواد غذایی و شفافیت را در کل زنجیره تولید فراهم می‌کند.

این پیشرفت بدون شکست‌های گاه به گاه نیست؛ بلکه بنا به اعلام داتامار(Datamar)، صادرات مرغ برزیل به خاورمیانه بین ژانویه و می ۲۰۲۶، در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، ۸.۵ درصد کاهش یافته است. داتامار شرکتی است که در تجزیه و تحلیل تجارت دریایی و بین‌المللی در آمریکای جنوبی تخصص دارد.

برزیل که با رشد پیش‌بینی‌شده بازار مواجه است، اکنون به دنبال فراتر رفتن از افزایش حجم محصولات حلال است.

این کشور قصد دارد با تمرکز بر نوآوری، فناوری و پایداری، محصولات حلال با ارزش افزوده بالاتر را متنوع کند. ابزارهای دیجیتال نقش مهمی در این استراتژی ایفا و سیستم‌های تأیید الکترونیکی و کدهای QR، اعتبارسنجی گواهینامه‌ها و ردیابی مبدأ، فرآوری و حمل و نقل مواد تشکیل‌دهنده را امکان‌پذیر می‌کنند.

برزیل برای حفظ پیشگامی خود، باید به افزایش کیفیت، اطمینان‌بخشی و شفافیت تولید خود ادامه دهد.

این در حالی است که در بازار محصولات حلال که پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۲۹ از ۲ تریلیون دلار فراتر رود، همچنان فرصت‌های قابل توجهی برای کشورهایی که می‌توانند انتظارات مصرف‌کنندگان مسلمان را برآورده کنند، وجود دارد.