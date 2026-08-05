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۱۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۵۵

قاتل جوان بوشهری در کمتر از ۲۴ ساعت دستگیر شد

قاتل جوان بوشهری در کمتر از ۲۴ ساعت دستگیر شد

بوشهر-رئیس پلیس آگاهی استان بوشهر از دستگیری عامل قتل یک جوان در روستای آب طویل شهرستان بوشهر در کمتر از ۲۴ ساعت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عبدالمجید برزگر ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با انجام تحقیقات تخصصی و بررسی دقیق صحنه جرم، هویت قاتل شناسایی و طی عملیاتی غافلگیرانه دستگیر و سلاح گرم به‌کاررفته در این حادثه نیز کشف و ضبط شد.

رئیس پلیس آگاهی استان بوشهر با تأکید بر نقش کار تیمی و همکاری دستگاه قضایی، روش‌های علمی کشف جرم و بهره‌گیری از ظرفیت‌های اطلاعاتی را رمز اصلی این موفقیت سریع برشمرد.

وی گفت:متهم برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضایی قرار دارد.

سرهنگ برزگر در پایان با قدردانی از همکاری شهروندان، تأکید کرد: برخورد با مجرمان با قاطعیت و دقت پیگیری خواهد شد و امنیت شهروندان خط قرمز پلیس آگاهی است.

کد مطلب 6909079

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