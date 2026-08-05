قاتل جوان بوشهری در کمتر از ۲۴ ساعت دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عبدالمجید برزگر ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با انجام تحقیقات تخصصی و بررسی دقیق صحنه جرم، هویت قاتل شناسایی و طی عملیاتی غافلگیرانه دستگیر و سلاح گرم بهکاررفته در این حادثه نیز کشف و ضبط شد.
رئیس پلیس آگاهی استان بوشهر با تأکید بر نقش کار تیمی و همکاری دستگاه قضایی، روشهای علمی کشف جرم و بهرهگیری از ظرفیتهای اطلاعاتی را رمز اصلی این موفقیت سریع برشمرد.
وی گفت:متهم برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضایی قرار دارد.
سرهنگ برزگر در پایان با قدردانی از همکاری شهروندان، تأکید کرد: برخورد با مجرمان با قاطعیت و دقت پیگیری خواهد شد و امنیت شهروندان خط قرمز پلیس آگاهی است.
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