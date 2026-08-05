آمار و بیوانفورماتیک به دانشکده هوش مصنوعی علم و فرهنگ اضافه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علم و فرهنگ، دانشکده هوش مصنوعی و کامپیوتر دانشگاه علم و فرهنگ در ادامه روند توسعه ساختار آموزشی و پژوهشی خود و با هدف تقویت فعالیتهای میانرشتهای، از این پس رشتههای آمار و کارشناسی ارشد بیوانفورماتیک را نیز در مجموعه آموزشی خود جای داده است.
این اقدام در راستای سیاستهای توسعهای دانشگاه برای همگرایی رشتههای مرتبط با فناوریهای نوین و پاسخگویی به نیازهای روزافزون کشور در حوزه هوش مصنوعی، علم داده و علوم محاسباتی انجام شده است.
در سالهای اخیر، مرز میان علوم رایانه، آمار، علم داده، هوش مصنوعی و علوم زیستی بیش از هر زمان دیگری به یکدیگر نزدیک شده است و بسیاری از دستاوردهای علمی و فناوری در جهان، حاصل تعامل این حوزهها با یکدیگر است.
از همین رو، دانشگاه علم و فرهنگ با بازنگری در ساختار دانشکده هوش مصنوعی و کامپیوتر، زمینه استقرار رشتههایی را فراهم کرده است که میتوانند در کنار یکدیگر به توسعه آموزش، پژوهش و نوآوری کمک کنند.
الحاق رشته آمار به این دانشکده، ظرفیتهای علمی موجود در زمینه تحلیل داده، مدلسازی آماری، یادگیری ماشین و تحلیلهای پیشبینیمحور را تقویت خواهد کرد. همچنین حضور رشته کارشناسی ارشد بیوانفورماتیک، امکان توسعه پژوهشهای مشترک در حوزههایی همچون زیستدادهکاوی، پزشکی هوشمند، ژنومیکس، تحلیل دادههای زیستی و کاربرد هوش مصنوعی در علوم سلامت را بیش از گذشته فراهم میسازد.
این تغییر، علاوه بر ایجاد فرصتهای جدید برای دانشجویان و اعضای هیئت علمی، بستر مناسبی برای اجرای طرحهای پژوهشی میانرشتهای، توسعه همکاری با مراکز تحقیقاتی، صنایع دانشبنیان و شرکتهای فعال در حوزه فناوریهای پیشرفته ایجاد خواهد کرد.
بر اساس این تغییر، دانشکده هوش مصنوعی و کامپیوتر دانشگاه علم و فرهنگ اکنون با برخورداری از طیف متنوعی از رشتههای مرتبط، به یکی از جامعترین دانشکدههای کشور در حوزه علوم داده و هوش مصنوعی تبدیل شده است.
رشتههای دایر در این دانشکده عبارتاند از:
کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر، کارشناسی مهندسی کامپیوتر، کارشناسی علوم کامپیوتر، کارشناسی آمار، کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر (گرایش نرمافزار)، کارشناسی ارشد مهندسی تجارت الکترونیک، کارشناسی ارشد علوم داده، کارشناسی ارشد هوش مصنوعی، کارشناسی ارشد بیوانفورماتیک، و دکتری مهندسی کامپیوتر.
این تغییر، گامی دیگر در مسیر تحقق برنامههای راهبردی دانشگاه برای توسعه آموزشهای آیندهمحور، تقویت پژوهشهای مسئلهمحور و تربیت نیروی انسانی متخصص در حوزه فناوریهای هوشمند است؛ حوزهای که امروزه از مهمترین پیشرانهای تحول علمی، اقتصادی و صنعتی در جهان به شمار میرود.
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