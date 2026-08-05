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۱۴ مرداد ۱۴۰۵، ۸:۳۰

در گفتگو با مهر اعلام شد؛

دانشجویان تحصیلات تکمیلی از مهر ماه صاحب «ردا کارت» می‌شوند

دانشجویان تحصیلات تکمیلی از مهر ماه صاحب «ردا کارت» می‌شوند

مدیرکل امور دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان از اجرای آزمایشی طرح «ردا کارت» برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی از مهرماه سال جاری خبر داد.

ابوالفضل دانشور، مدیرکل امور دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان در گفتگو خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات پروژه «ردا کارت» گفت: این طرح با هدف ارائه خدمات جامع و یکپارچه به دانشجویان، از جمله خدمات فروشگاهی، مالی، تغذیه، انتشارات و حمل‌ونقل در داخل و خارج از دانشگاه از حدود دو سال پیش آغاز شده است.

وی با بیان اینکه آیین‌نامه اجرایی این طرح حدود یک‌ونیم ماه پیش از سوی وزیر علوم ابلاغ شد، افزود: در حال حاضر کارگروه‌های تخصصی برای اجرای این پروژه تشکیل شده است. طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده، اولویت نخست ما آغاز فاز آزمایشی (پایلوت) این طرح از مهرماه برای دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی است.

دانشور در خصوص مراحل آتی این طرح تصریح کرد: پس از موفقیت در مرحله نخست و ارزیابی عملکرد، پوشش‌دهی دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت.

مدیرکل امور دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان در پایان خاطرنشان کرد: در فازهای بعدی،با توجه به مذاکرات صورت‌گرفته، دانشجویان وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامی نیز به این سامانه خدمات‌رسانی اضافه خواهند شد که هماهنگی‌های لازم برای پیوستن آن‌ها در حال پیگیری است.

به گزارش مهر، سعید حبییا رئیس سازمان دانشجویان پیش از این با بیان اینکه دانشجویان صاحب رفاه کارت می‌شوند، گفت: وزارت علوم اقدامات خوبی برای رفاه حال دانشجویان در دست اقدام دارد. این کارت ۶ میلیون تومان اعتبار دارد و دانشجویان از طریق سامانه می‌توانند خرید خود را انجام دهند.

کد مطلب 6908465
زهرا سیفی

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    نظرات

    • جعفر IR ۱۰:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۴
      19 2
      پاسخ
      آیا دادن یک کارت شش میلیون تومانی به دانشجویان تحصیلات تکمیلی کشور ارزش خبری داره؟
      • اکبر DE ۱۳:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۴
        4 10
        بله قطعا
    • IR ۱۵:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۴
      3 1
      پاسخ
      شامل دانشگاه ازاد هم می شود
    • صادق IR ۰۷:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۵
      3 1
      پاسخ
      لطفا پیگیری فرمائید که این قانون برای تمام دانشگاه‌های کشور یکسان سازی شوند‌. امکانات رفاهی و حقوق دانشگاه‌های علوم پزشکی خیلی بیشتر است.

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