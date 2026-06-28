فیلم کوتاه «نفر ۱۶۹» آماده نمایش شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم کوتاه «نفر ۱۶۹» به نویسندگی و کارگردانی علیرضا شیبانی پس از پایان مراحل تولید و فیلمبرداری آماده نمایش و پخش شد.

در خلاصه داستان این فیلم که روایت یک جنایت جنگی است، آمده است: «احساس می‌کنم این صحنه رو قبلا دیدم ...»

هستی احمدنژاد، مهدیس موسوی، ترمه نیرو و سبحان زحمتکش از بازیگران این اثر هستند.

عوامل فیلم کوتاه «نفر ۱۶۹» عبارتند از دستیار کارگردان: سبحان زحمتکش، مشاور کارگردان، جانشین تهیه‌کننده و مشاور فیلمنامه: فرید فلاحی، مدیر فیلمبرداری: علیرضا دهقانی دهزیری، طراح صحنه و لباس: مهشید بهزادی‌فرد، مدیر صدابرداری: محمدرضا فروزان، منشی صحنه: هدی ستوده، مدیر تولید: مهدی اردالی، جانشین تولید: شهره نیکیان، دستیار تولید: رضا اردالی، طراح گریم: فرزانه رادفر، دستیار گریم: نادیا امیری، دستیار صدا: پوریا تقوی، عکاس: مهسا کریمی، صداگذار: مصطفی رحیم‌زاده، دستیار اول فیلمبرداری: مجتبی قیم، دستیاران تصویر: مسلم رفیعی، امیرحسین مرادی و محمدعلی الوانی و مشاور رسانه‌ای: تبسم کشاورز.