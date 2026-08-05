دبیر فدراسیون کشتی منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، طی حکمی از سوی علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی، سعید یوسفی بهعنوان سرپرست دبیری فدراسیون کشتی منصوب شد. با توجه به انتصاب ابراهیم مهربان رودبنه بهعنوان سرپرست ادارهکل ورزش و جوانان استان گیلان، علیرضا دبیر رئیس فدراسیون در حکمی، سعید یوسفی سورهبرق را به سمت سرپرست دبیری منصوب کرد.
یوسفی پیش از این به مدت ۷ سال، مسئولیت رئیس روابط بینالملل فدراسیون کشتی را بر عهده داشت.
رئیس فدراسیون کشتی طی حکمی سعید یوسفی را بهعنوان دبیر جدید فدراسیون کشتی منصوب کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، طی حکمی از سوی علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی، سعید یوسفی بهعنوان سرپرست دبیری فدراسیون کشتی منصوب شد. با توجه به انتصاب ابراهیم مهربان رودبنه بهعنوان سرپرست ادارهکل ورزش و جوانان استان گیلان، علیرضا دبیر رئیس فدراسیون در حکمی، سعید یوسفی سورهبرق را به سمت سرپرست دبیری منصوب کرد.
کد مطلب 6908629
نظر شما