به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی ظهر امروز چهارشنبه در دیدار با «محمدسامان بیرانوند» قهرمان ملی تیراندازی و دارنده نخستین سهمیه المپیک ایران در این رشته اظهار داشت: حضور چنین ورزشکارانی نشان میدهد که در ایران و بهویژه در لرستان، جوانانی بااستعداد، غیرتمند و توانمند حضور دارند که میتوانند در میادین جهانی بدرخشند و پرچم جمهوری اسلامی ایران را به اهتزاز درآورند.
وی با بیان اینکه این موفقیتها وظیفه مدیران را برای حمایت از نسل جوان دوچندان میکند، افزود: مدیریت استان خود را موظف میداند زمینه رشد و شکوفایی هرچه بیشتر استعدادهای ورزشی را فراهم کند تا جوانان بتوانند مسیر موفقیت را باانگیزه و حمایت بیشتری طی کنند.
استاندار لرستان با اشاره به اینکه قهرمانان ورزشی برای نسل جوان الگو هستند، تصریح کرد: «محمدسامان بیرانوند» تنها یک قهرمان ورزشی نیست، بلکه الگوی ارزشمندی برای جوانان استان است و موفقیتهای او مسیر تلاش، پشتکار و افتخارآفرینی را به نسل آینده نشان میدهد.
شاهرخی با تبریک افتخارآفرینی این ورزشکار لرستانی، اظهار کرد: شما برای استان لرستان تاریخسازی کردهاید و این موفقیت، افتخاری برای همه مردم استان است.
وی با اشاره به برنامههای پیشروی این ملیپوش تیراندازی افزود: امیدواریم در رقابتهای آینده بهویژه بازیهای المپیک ۲۰۲۸، با کسب نتایج درخشان، پرچم پرافتخار جمهوری اسلامی ایران را در عرصه جهانی به اهتزاز درآورید و موجب شادی مردم ایران، بهویژه مردم لرستان شوید.
استاندار لرستان، تأکید کرد: مجموعه مدیریت استان، از حوزه سیاسی و اجتماعی تا بخش ورزش و جوانان، با تمام ظرفیت در کنار قهرمانان ورزشی خواهد بود و حمایتهای لازم را برای موفقیت آنها در میادین بینالمللی انجام خواهد داد.
شاهرخی، تصریح کرد: سرمایهگذاری بر روی استعدادهای جوان، سرمایهگذاری برای آینده استان و کشور است و مدیریت لرستان این مسیر را با جدیت دنبال خواهد کرد تا زمینه حضور هرچه بیشتر قهرمانان استان در رقابتهای جهانی و المپیک فراهم شود.
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