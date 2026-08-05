به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات پرس سینه و ددلیفت قهرمانی باشگاه های جنوب شرق کشور ظهر چهارشنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۵ با استقبال چشمگیر و پرشور ورزشکاران در محل سالن ورزشی دانشگاه سیستان و بلوچستان آغاز شد.

این دوره از رقابت‌ها با حضور تیم‌های از استانهای خراسان رضوی، خراسان جنوبی، کرمان، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، یزد و ورزشکارانی به صورت انفرادی از دیگر استانها شرکت دارند.

همچنین این دوره از مسابقات پرس سینه و ددلیفت جنوب شرق کشور در دو بخش آقایان و بانوان و در چهار رده سنی نوجوانان، جوانان ، بزرگسالان و پیشکسوتان از مورخ ۱۴ لغایت ۱۷ مردادماه برگزار میشود.