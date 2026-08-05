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۱۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۵۰

تکذیب دستگیری تروریست‌های بمب‌گذار در مهران

تکذیب دستگیری تروریست‌های بمب‌گذار در مهران

ایلام - معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار ایلام با تاکید بر برقراری امنیت پایدار در تمامی مرزها، شایعه دستگیری تروریست‌های بمب‌گذار در مهران را تکذیب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تاج الدین صالحیان گفت: مناسک اربعین امسال در استان ایلام با تلاش شبانه‌روزی سربازان گمنام امام زمان(عج)، هماهنگی منسجم جامعه اطلاعاتی استان و همکاری همه مسئولان و دستگاه‌های ذیربط، خوشبختانه بدون کوچک‌ترین مسئله امنیتی در حال سپری کردن مراحل پایانی خود است.

وی بیان کرد: انچه در فضای مجازی مبنی بر دستگیری تروریست‌ها در مرزهای استان ایلام مطرح شده، کذب محض بوده و اینگونه جوسازی‌ها صرفاً شیطنت رسانه‌ای و تلاش افراد زاویه‌دار با نظام برای تحت‌الشعاع قرار دادن این رویداد بزرگ است.

وی تصریح کرد: امنیت پایدار در تمامی مرزها و راه‌های مواصلاتی استان برقرار است و خادمان زائران در بخش‌های مختلف تا بازگشت آخرین گروه از دلدادگان حسینی به کشور، با تمام توان به ارائه خدمت و صیانت از آرامش جامعه ادامه خواهند داد.

کد مطلب 6908788

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