به گزارش خبرگزاری مهر، تاج الدین صالحیان گفت: مناسک اربعین امسال در استان ایلام با تلاش شبانهروزی سربازان گمنام امام زمان(عج)، هماهنگی منسجم جامعه اطلاعاتی استان و همکاری همه مسئولان و دستگاههای ذیربط، خوشبختانه بدون کوچکترین مسئله امنیتی در حال سپری کردن مراحل پایانی خود است.
وی بیان کرد: انچه در فضای مجازی مبنی بر دستگیری تروریستها در مرزهای استان ایلام مطرح شده، کذب محض بوده و اینگونه جوسازیها صرفاً شیطنت رسانهای و تلاش افراد زاویهدار با نظام برای تحتالشعاع قرار دادن این رویداد بزرگ است.
وی تصریح کرد: امنیت پایدار در تمامی مرزها و راههای مواصلاتی استان برقرار است و خادمان زائران در بخشهای مختلف تا بازگشت آخرین گروه از دلدادگان حسینی به کشور، با تمام توان به ارائه خدمت و صیانت از آرامش جامعه ادامه خواهند داد.
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