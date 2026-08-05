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۱۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۵۲

اطلاعیه آموزش و پرورش درباره امتحانات نهایی معوق در ۴ استان جنوبی کشور

اطلاعیه آموزش و پرورش درباره امتحانات نهایی معوق در ۴ استان جنوبی کشور

ستاد عالی آزمون‌های وزارت آموزش و پرورش درباره برگزاری امتحانات نهایی معوق دو درس تخصصی پایه دوازدهم در چهار استان جنوبی و همچنین غایبان موجه این دروس در سطح کشور اطلاعیه‌ای صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن اطلاعیه ستاد عالی آزمون های وزارت آموزش و پرورش آمده است:« بر اساس تصمیم ستاد عالی آزمون‌های وزارت آموزش و پرورش و با توجه به برگزاری امتحانات نهایی معوق در چهار استان جنوبی کشور (در دو درس تخصصی پایه دوازدهم هر رشته تحصیلی)؛ به غایبین موجه امتحانات دروس مذکور در مرحله کشوری اجازه داده می شود در صورت تمایل از این فرصت استفاده نموده و در امتحاناتی که مطابق برنامه ابلاغی به این چهار استان(برنامه ذیل) در روزهای شنبه ۱۷ و سه‌شنبه ۲۰ مردادماه ۱۴۰۵ برگزار می‌شود، شرکت کنند.

اطلاعیه آموزش و پرورش درباره امتحانات نهایی معوق در ۴ استان جنوبی کشور

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، داوطلبان مشمول این اطلاعیه، می‌توانند برای دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات، حداکثر تا ساعت ۲۰ روز پنجشنبه مورخ ۱۵ مرداد ۱۴۰۵ به سامانه my.medu.ir یا واحدهای سنجش و ارزشیابی شهرستان‌ها، مناطق و نواحی آموزش و پرورش محل تحصیل خود مراجعه کنند.

کد مطلب 6909090

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