به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه اجرای طرح‌های ارتقای امنیت اجتماعی و برخورد با هنجارشکنان، مأموران انتظامی شهرستان خرم‌آباد طی ۲۴ ساعت گذشته چندین عملیات هدفمند را در نقاط مختلف این شهرستان به اجرا گذاشتند که در نتیجه آن، تعدادی از متهمان تحت تعقیب، وسایل نقلیه متخلف و محموله‌های قاچاق شناسایی و توقیف شدند.

دستگیری ۲۷ متهم تحت تعقیب

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان اعلام کرد: در جریان این عملیات‌ها، مأموران انتظامی با انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی، موفق شدند ۲۷ نفر از متهمان تحت تعقیب مراجع قضایی و انتظامی را شناسایی و دستگیر کنند.

بر اساس این گزارش، افراد دستگیر شده پس از انجام تحقیقات اولیه و تشکیل پرونده، برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی و انتظامی تحویل داده شدند.

توقیف ۳۴ خودرو و موتورسیکلت متخلف

در بخش دیگری از این طرح، مأموران انتظامی با هدف برخورد با تخلفات حادثه‌ساز و خودروهای دارای ناهنجاری، ۳۴ دستگاه خودرو و موتورسیکلت را توقیف کردند.

طبق اعلام پلیس، این وسایل نقلیه به دلیل نداشتن پلاک، استفاده از پلاک مخدوش، تغییر در اصالت وسیله نقلیه و ارتکاب سایر تخلفات قانونی توقیف و به پارکینگ منتقل شدند.

پلیس تأکید کرده است که برخورد با خودروها و موتورسیکلت‌هایی که با تخلفات آشکار موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی می‌شوند، با جدیت ادامه خواهد داشت.

کشف چهار هزار نخ سیگار خارجی قاچاق

در ادامه اجرای طرح مقابله با قاچاق کالا، مأموران انتظامی در بازرسی از یک واحد صنفی عرضه دخانیات، موفق به کشف چهار هزار نخ سیگار خارجی فاقد مجوز شدند.

براساس اعلام مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان، در این رابطه پرونده‌ای تشکیل و اقدامات قانونی لازم برای رسیدگی به تخلف انجام شده است.

کشف یک تن زغال بلوط فاقد مجوز

همچنین مأموران انتظامی در عملیاتی دیگر، هنگام کنترل محورهای مواصلاتی و بازرسی از یک دستگاه کامیون ایسوزو، یک تن زغال بلوط فاقد مجوز حمل را کشف و ضبط کردند.

در این عملیات یک نفر دستگیر شد و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع ذی‌صلاح معرفی شد.

تأکید پلیس بر تداوم طرح‌های ارتقای امنیت

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان در پایان با تأکید بر استمرار اجرای طرح‌های انتظامی و برخورد قاطع با مخلان نظم و امنیت عمومی اعلام کرد: پلیس با هرگونه اقدام مجرمانه، قاچاق کالا، تخلفات رانندگی و رفتارهای هنجارشکنانه برابر قانون برخورد خواهد کرد.

پلیس همچنین از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک یا اقدامات مجرمانه، موضوع را از طریق سامانه فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش کنند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به رسیدگی و برخورد قانونی اقدام شود.