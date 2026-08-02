۱۰۰۰ دستگاه اتوبوس برای بازگشت زائران اربعین از شلمچه آماده است

به گزارش خبرنگار مهر، ولیالله حیاتی عصر امروز یکشنبه در جلسه قرارگاه اربعین حسینی که روز یکشنبه ۱۱ مردادماه در مرز شلمچه برگزار شد با اشاره به آخرین وضعیت ترددها اظهار کرد: بیش از ۵۰ درصد زائران اربعین حسینی تاکنون به کشور بازگشتهاند و روند بازگشت سایر زائران نیز به خوبی در حال انجام است.
معاون امنیتی انتظامی استانداری خوزستان افزود: مرزهای استان بهویژه مرز شلمچه آمادگی کامل برای مدیریت موج برگشت زائران را دارند و تمامی تمهیدات لازم برای تسهیل تردد آنان اندیشیده شده است.
حیاتی با اشاره به ظرفیت حملونقل عمومی در مرز شلمچه تصریح کرد: یک هزار دستگاه اتوبوس برای جابهجایی زائران از مرز شلمچه به عمق کشور آمادهسازی شده است و خدماترسانی به زائران بدون وقفه ادامه دارد.
وی در پایان گفت: همه دستگاههای اجرایی و امدادی با هماهنگی کامل در مرزهای استان مستقر هستند تا زمینه بازگشت ایمن و آسان زائران را فراهم کنند.
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