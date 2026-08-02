جزئیات کشف انشعاب غیرمجاز از خط انتقال نفت در دشتی

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حیدر سوسنی عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: با دریافت اطلاعات و گشت‌زنی مأموران، موضوع برداشت غیرمجاز نفت توسط قاچاقچیان در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با همکاری کارشناسان شرکت نفت، انشعابی به طول ۹۰۰ متر و مخزن زیرزمینی ذخیره نفت را شناسایی کردند.

فرمانده انتظامی استان بوشهر بیان کرد: تاکنون بیش از ۵۰ هزار لیتر نفت خام به ارزش ۵۰ میلیارد ریال کشف و تجهیزات توقیف شده است.

سردار سوسنی تصریح کرد: یک متهم دستگیر و با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.

وی خاطرنشان کرد: تحقیقات برای شناسایی سایر عوامل ادامه دارد و پلیس با قاچاق سازمان‌یافته برخورد قاطع می‌کند.