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۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۴۵

جزئیات کشف انشعاب غیرمجاز از خط انتقال نفت در دشتی

جزئیات کشف انشعاب غیرمجاز از خط انتقال نفت در دشتی

بوشهر- فرمانده انتظامی استان بوشهر از شناسایی انشعاب غیرمجاز از خط لوله ۴۲ اینچ نفت خام در شهرستان دشتی، توقیف مخزن زیرزمینی و دستگیری یک متهم خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حیدر سوسنی عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: با دریافت اطلاعات و گشت‌زنی مأموران، موضوع برداشت غیرمجاز نفت توسط قاچاقچیان در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با همکاری کارشناسان شرکت نفت، انشعابی به طول ۹۰۰ متر و مخزن زیرزمینی ذخیره نفت را شناسایی کردند.

فرمانده انتظامی استان بوشهر بیان کرد: تاکنون بیش از ۵۰ هزار لیتر نفت خام به ارزش ۵۰ میلیارد ریال کشف و تجهیزات توقیف شده است.

سردار سوسنی تصریح کرد: یک متهم دستگیر و با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.

وی خاطرنشان کرد: تحقیقات برای شناسایی سایر عوامل ادامه دارد و پلیس با قاچاق سازمان‌یافته برخورد قاطع می‌کند.

کد مطلب 6906583

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    نظرات

    • ح ر US ۰۷:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
      0 0
      پاسخ
      تعجبم از این است که مگر شرکت نفت سیستم گشت و بازرسی و حراست و کنترل خط لوله های انتقال نفت را ندارد ؟؟؟؟

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