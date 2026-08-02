به گزارش خبرنگار مهر، آیین پایانی بیست‌ودومین‌ سوگواره شبیه‌خوانی چهارمحال و بختیاری عصر یکشنبه با حضور عموم هنرمندان این رشته و جمعی از مردم و مسئولان در فرهنگسرای شهرکرد برگزار شد.

ستار احمدی، عضو هیئت داوران این سوگواره با اشاره به اینکه تعزیه بر سه اصل کلام، موسیقی و شعر استوار است، اظهار کرد: امسال آثار تعزیه دهه اول محرم در این سوگواره اجرا شد که از حیث کیفی و کمی نسبت به سال‌های گذشته بهتر بود.

وی در ادامه به قرائت بیانیه پایانی هیئت داوران بیست و دومین سوگواره شبیه‌خوانی استان چهارمحال و بختیاری پرداخت.

یادآور می‌شود، بیست و دومین سوگواره تعزیه‌خوانی چهارمحال و بختیاری با عنوان «تعزیت آفتاب» به میزبانی شهر کیان و با حضور 10 گروه‌ شبیه‌خوان از شهرهای شهرکرد، سورشجان، بن، چلیچه و کیان و روستاهای وانان، شوراب صغیر و کنرک علیا و همچنین محلات اشکفتک و منظریه شهرکرد، نهم تا هجدهم تیر ۱۴۰۵ در صحن امام‌زاده عزیزالله (ع) شهر کیان برگزار شد.

در پایان بنا به رأی هیئت داوران، گروه‌های تعزیه‌خوانی سیدالشهدا (ع) شهر کیان، تعزیه‌خوانی متوسلین آقا امیرالمونین (ع) شوراب صغیر و تعزیه‌خوانی قمر بنی هاشم (ع) شهرکرد به عنوان سه گروه برتر این دوره از سوگواره معرفی شدند.