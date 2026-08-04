خبرگزاری مهر- گروه استانها؛ آیینهای حسینی در طول تاریخ نقشی راهبردی را در تداوم حیات شیعه داشتهاند و اربعین را باید از مهمترین عوامل گسترش تشیع در عالم دانست. امروز همایش عظیم راهپیمایی اربعین به حدی تقویت شده و گسترش یافته است که صفوف مومنان و تمام آزادیخواهان در سرتا سر عالم را درهم تنیدهتر کرده و پیام اقتدار جهان اسلام را مخابره میکند.
اجتماع میلیونی اربعین حسینی به عنوان بزرگترین آیین دینی جهان اسلام، نقشها، ظرفیتها، مؤلفهها و کارکردهای متعددی دارد و آن را میتوان از زوایای مختلفی بررسی کرد که یکی از این زوایا، نقشها و کارکردهای سیاسی و اجتماعی این همایش عظیم معنوی است که شناخت این کارکردها، آشنایی با ظرفیت عظیم اربعین را به عنوان حرکتی الهی در پی خواهد داشت و به بهرهگیری مطلوب از ظرفیت معنوی، فرهنگی و اجتماعی این حرکت پرشور و شعور کمک میکند.
اربعین یک حرکت مردمی با دستاوردهای بزرگ سیاسی است
مجتبی نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تسلیت فرا رسیدن اربعین سیدالشهدا (ع) و با اشاره به اینکه پیادهروی اربعین یک حرکت مردمی است، اظهار کرد: طراحی خاصی در اتاقهای فکر برای تدوین نقشه راه و تصمیمگیری درباره این حرکت عظیم معنوی صورت نگرفته بلکه اربعین یک حرکت کاملاً خودجوش فرهنگی است که بتدریج گسترش یافته و البته بروندادهای سیاسی و اجتماعی هم داشته است.
عضو هیئت علمی دانشگاه شهرکرد با ذکر اینکه همایش عظیم اربعین هم در نظام بینالملل هم در جهان اسلام و هم در ایران اسلامی خروجیهایی دارد، ادامه داد: راهپیمایی اربعین یک متغیر وابسته به قیام بزرگ حضرت سیدالشهدا و نهضت عظیم عاشورا است یعنی برای تحلیل دستاوردهای این حرکت لاجرم باید فهم عمیقتری به حادثه عاشورا داشته باشیم.
نوروزی اربعین را پیوست رسانهای قیام عاشورا دانست و بیان کرد: بزرگترین درس سیاسی که از عاشورا و اربعین میگیریم، ظلمستیزی است. شهید آوینی قائل بود که اگر ظلم در تمام گستره جهان گسترش یابد، ضرورت مبارزه با آن از بین نمیرود و امروز ما در فضای جهانی حاکمیت ظلم را مشاهده میکنیم و فضایی ایجاد شده است که باید با آن به مقابله پرداخت.
مقاومت عاشورایی ملت مبعوث در برابر دشمن آمریکایی صهیونی
عضو هیئت علمی دانشگاه شهرکرد تأکید کرد: امام خمینی (ره) عَلم این مبارزه را به تأسی از حضرت سیدالشهدا (ع) و قیام عاشورا برداشتند و قائل بودند که اگر ظلم به قدری فراگیر شود که بر جهان استیلا یابد، علم مبارزه با آن پایین نخواهد آمد. در اینجا نصرت الهی نیز به یاری مظلومان آمد و وعدههای الهی در قرآن کریم محقق شد که اگر خدا را یاری کنید، خدا شما را یاری خواهد کرد.
نوروزی با اشاره به اینکه امروز ایران اسلامی در یک جنگ تمامعیار علیه ظلم و استکبار جهانی قرار دارد، تصریح کرد: حضرت سیدالشهدا (ع) به ما آموختند که در این مواجهه با ابرقدرتها نباید بترسیم و اگرچه دشمن قدرت و ثروت و رسانه دارد اما باید در برابر آن مقاومت و ایستادگی کرد و این، درس مکتب عاشورا و اربعین است.
وی با تأکید بر اینکه روند بیخدایی در تمدن غرب از حدود شش قرن پیش آغاز شد و با سرعت ادامه دارد، افزود: بشر امروز هر آنچه دارد به میدان آورده اما قادر به پاسخگویی به مشکلات انسان دور از خدا را ندارد چرا که انسان بر حسب فطرت، وابسته به معنویت و ذات اقدس الهی است. بشر امروزی بیش از هر چیز نیازمند معنویت است و لذا در مقابل جریان اسلامهراسی غرب، روند خیره کننده اسلامخواهی را هم در جهان مشاهده میکنیم و به این ترتیب، امروز فوج فوج دلهای آزاده در سرتاسر عالم را میبینیم که مجذوب مغناطیس حسینی میشوند.
نوروزی با یادآوری اینکه عاشورا و اربعین درس مقاومت را به ما دهد، ادامه داد: مقاومت در نگاه اول شاید قدری سخت و پرزحمت باشد حال آنکه سازش و مصالحه جلوه زیبا و خوبی دارد با اینحال این دو رویکرد، بروندادهای کاملاً متفاوت و متضاد دارند چرا که خروجی مقاومت، عزت و پیشرفت و خروجی سازش، باقی ماندن تهدید و فشار، ذلت و پسرفت خواهد بود.
وی با تصریح اینکه امروز مقاومت در برابر ظالمان عالم به عنوان یک تئوری پیشرفت، مبنای عمل برخی دولتها قرار گرفته است، ادامه داد: آموزههای دینی به ما میگویند که خدا اجازه ذلتپذیری را به مسلمین نداده است و جامعه اسلامی برای پیشرفت ناگزیر از مقاومت است و این، بزرگترین درس عاشوراست.
استقلال، دستاورد سیاسی و اجتماعی اربعین است
نوروزی استقلال را دیگر درس سیاسی و اجتماعی اربعین عنوان کرد و توضیح داد: استقلال، پیشنیاز حرکت و توسعه و تکامل است و امروز نمیتوان کشور پیشرفتهای را مثال زد که بدون داشتن استقلال به این حد از پیشرفت رسیده باشد.
وی با تأکید بر اینکه نظام استکبار جهانی ملتها را از فکر کردن به استقلال باز میدارند، افزود: اگر ملتی به استقلال فکر کند، راه پیشرفت و توسعه را خیلی سریع طی خواهد کرد و این به مذاق مستکبرین خوش نمیآید. امروز آمریکای مستکبر تلاش دارد تا جلوی پیشرفت کشورمان را با تهدید و جنگ، فشار و تحریم بگیرد زیرا کشور ما مسیر استقلال را طی کرده و اجازه چپاول و غارت را به دشمنان نداده است.
نوروزی با اشاره به مشارکت مردم بسیاری از کشورها در همایش عظیم اربعین، بیان کرد: دنیای غرب دچار فقدان ایدئولوژی و معنویت است چرا که قرنهاست مسیر بیخدایی را در پیش گرفتند؛ یکی از کارکردهای اربعین صدور معنویت به اقصی نقاط عالم و جهان بشریت در دورانی است که بشر به شدت نیازمند این معنویت است.
وی با بیان اینکه اربعین حسینی این ظرفیت را داشته است که سکوی پرتاب بشریت به وادی معنویت باشد، گفت: اربعین یک رسانه بزرگ است که به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی گسترش یافته است. جنگ تحمیلی دشمن متخاصم آمریکایی صهیونی علیه کشورمان باعث ارتقای جایگاه ایران اسلامی در جهان شده و توجهات بسیاری را به خودش جلب کرده است.
اربعین سکوی پرتاب بشر امروز به وادی معنویت است
نوروزی با یادآوری اینکه جمهوری اسلامی ایران و امامین انقلاب و رهبر ثالث انقلاب متاثر از آموزههای مکتب عاشورا هستند، ادامه داد: بر همین مبناست که ایران اسلامی در برابر ابرقدرتهای سیاسی و نظامی عالم مقاومت کرده و شگفتی جهانیان را باعث شده است. برای مردم جهان جای بسی شگفتی است که چگونه یک ملت باوجود تهاجم همه جانبه دشمن و شهادت رهبرشان، مقاومت و ایستادگی میکنند و در برابر توطئههای ائتلاف جهانی ابرقدرتهای عالم خم به ابرو نمیآورند بلکه دشمن را خار و زبون میکنند.
وی تاکید کرد: مکتب عاشورا و همایش عظیم اربعین حسینی، اصل و اساس و حرکتدهنده نظام مقدس جمهوری اسلامی و ملت مبعوث است و همین امر باعث صدور پیام عاشورا و انقلاب اسلامی به سرتاسر عالم شده است و اذهان و قلوب بسیاری را به این سمت سوق میدهد.
نوروزی با اشاره به جلوههای ناب وحدت و یکپارچگی و مودت زائران حسینی حاکم در میدان اربعین که بُرد بینالمللی یافته و توجهها را به خود جلب کرده است، گفت: این مودت حقیقتاً جای بسی تعجب دارد و ما عراقیها را میبینیم که تمام اموال خود را در طول سال ذخیره میکنند تا خالصانه و صادقانه در ایام اربعین در خدمت زائران اباعبدالله الحسین علیه السلام هزینه کنند.
رشد آزادیخواهی در جهان به تأسی از ملت عاشورایی ایران
وی با تأکید بر رشد آزادگی و آزادیخواهی در جهان در شرایط فعلی خاصه بعد از جنگ رمضان و مشاهده مقاومت عاشورایی ملت ایران در برابر جنایات آمریکایی صهیونی، اظهار کرد: چه بسیار ملتهای دنیا که در حمایت از ایران اسلامی و مردم مظلوم فلسطین و غزه، لبنان و یمن به پا خاستند و خیابانهای اروپا و آمریکا صحنه اعتراضات به این جنایات شد. پیداست که پیام آزادی و آزادگی حضرت سیدالشهدا (ع) توسط ملت مبعوث ایران به گوش و جان مردم دنیا رسیده است.
نوروزی بیان کرد: امروز عَلم سیدالشهدا علیه السلام در نظام بینالملل برافراشته شده است و اثرات این پرچم مقدس را در موج بیداری و آزادیخواهی ملتهای دنیا مشاهده میکنیم که به فضل الهی این بیداری قطعاً به نابودی اسرائیل و صهیونیسم جهانی منجر خواهد شد.
اربعین، ستون ولایت است
حجتالاسلام والمسلمین صفوی با تسلیت اربعین اباعبدالله الحسین علیه السلام و با اشاره به اینکه چهلم و اربعین قداست خاصی نزد ایرانیان دارد، اظهار کرد: انبیای الهی غالبأ در چهل سالگی از جانب پروردگار مبعوث شدند تا به هدایت بشریت بپردازند، ضمن اینکه تعابیری چون چهل حدیث یا دعا برای چهل مومن در نماز شب و مواردی از این دست، حاکی از جایگاه این عدد در معارف اسلامی است.
کارشناس مسائل دینی با ذکر اینکه زیارت اربعین بر طبق حدیثی از امام حسن عسکری (ع) یکی از نشانههای شیعه مؤمن است، ادامه داد: همانطور که نماز، ستون دین است باید اربعین را هم ستون ولایت است لذا همانطور که فریضه نماز در سازندگی فردی و اجتماعی تأثیرگذار است، اربعین نیز همین نقش سازندگی را ایفا میکند.
صفوی با اشاره به گسترش جهانی فرهنگ و آیین اربعین، افزود: هر ساله ملتهای بیشتری با این سنت پسندیده آشنا میشوند و تلاش دارند در مناطق خود این آیین را برپا دارند.
وی با تأکید بر اینکه دشمنان اسلام قصد داشتند با شهادت امام حسین (ع) دین را هم نابود کنند و طومار دین را در کربلا در هم بپیچند، گفت: عاشورا در واقع در امتداد سقیفه قرار داشت و این خط را دنبال میکرد که دیگر اثری از عترت طاهره و اهل بیت (ع) باقی نماند و مسلمانان بر طبق گزاره «حسبنا کتاب الله» بر قرآن اکتفا کنند، که این پروژه شکست خورد.
صفوی با اشاره به اینکه امروز تمام دنیا نظارهگر همایش عظیم اربعین هستند، افزود: عشق سیدالشهدا حرارتی در دلهای مومنین و آزادگان ایجاد کرده است که بر طبق حدیث امام معصوم (ع) هیچگاه سرد نخواهد شد.
وی با یادآوری اینکه بسیاری از مردم توفیق حضور در زیارت اربعین را نداشتند اما با پای دل عازم این سفر معنوی شدند، گفت: ندای اربعین در کل عالم پیچیده شده و ما هر ساله شاهد حضور زائرانی با ملیتهای مختلف با ادیان و مذاهب گوناگون در این همایش معنوی هستیم که با هر زحمتی خودشان را به عراق میرسانند و به سیل جمعیت عشاق ملحق میشوند.
اربعین نمایش اقتدار جهان اسلام است
صفوی با یادآوری اینکه امام حسین علیه السلام مظهر جوانمردی و آزادگی و استکبارستیزی است، توضیح داد: حضرت فرمودند که اگر دین ندارید، لااقل آزاده باشید و ایشان درس آزادگی را به دنیا آموختند و چه بسیار زائرانی که مسلمان هم نیستند اما قائل به آزادگی و استکبارستیزیاند و خودشان را به این همایش میرسانند.
وی با یادآوری اینکه امسال زائران به نیابت از امام شهید و شهدای جنگ رمضان طی طریق میکنند به کلامی از امام شهیدمان در ۹ آذرماه سال ۹۴ اشاره و تصریح کرد: رهبر شهید فرمودند: «این کسانی که این راه را طی کردند و این حرکت عاشقانه و مومنانه را انجام میدهند، حسنهای را انجام میدهند و این یک شعار بزرگ است. جا دارد امثال بنده که محرومیم از اینجور حرکتها، عرض بکنیم که یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما.»
صفوی با تأکید بر اینکه اربعین نمایش اقتدار جهان اسلام است، بیان کرد: این سفر درواقع به دریا زدنی عاشقانه است که رنج و سختی به همراه دارد اما از آنجا که از یک ایدئولوژی قوی و عشق و ارادت به سیدالشهدا (ع) سرچشمه میگیرند، قلوب عاشق از همه اقشار و افکار را جهت میبخشد و در این مسیر قرار میگیرند.
وی با تأکید بر اینکه باید از ظرفیت اربعین خاصه در برهه کنونی که در یک جنگ تمامعیار علیه استکبار و صهیونیسم جهانی هستیم بیشترین بهره را ببریم، تصریح کرد: امروز قدرت نرم وحدت، گمشده بزرگ جهان غرب است در حالی که اربعین حسینی نمایش وحدت امت اسلامی بوده و انسانهای آزاده از ادیان مختلف را جذب کرده است.
وی در پایان گفت: باید گفت که همایش عظیم و معنوی اربعین برای امت اسلامی قدرت نرمی از جنس وحدت و انسجام را تولید کرده است که بسیار ارزشمند است.
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