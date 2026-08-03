حجت‌الاسلام والمسلمین حسین داوری در گفتگو با خبرنگار مهر، با تسلیت فرارسیدن اربعین اباعبدالله الحسین علیه السلام و با اشاره به اینکه دل‌های بسیاری که آکنده از عشق به سیدالشهدا هستند از توفیق زیارت اربعین جا ماندند، اظهار کرد: جاماندگان زیارت اربعین در سنگر خیابان به یاد و نام اباعبدالله الحسین (ع) به پیاده‌روی می‌پردازند.

معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی اداره‌کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه این مراسم معنوی صبح فردا مصادف با اربعین حسینی از مبادی اعلام شده آغاز می‌شود، ادامه داد: راهپیمایی جاماندگان اربعین با محوریت امامزادگان و بقاع متبرکه، مساجد و مصلی‌ها و گلزارهای شهدا در سراسر استان برپا می‌شود.

داوری با اشاره به برنامه‌ریزی برای برپایی مراسم جاماندگان اربعین حسینی در مناطق مختلف استان چهارمحال و بختیاری هم‌زمان با سراسر کشور، اظهار کرد: ملت مبعوث‌ ایران همان‌طور که در این پنج ماه حافظان سنگر خیابان بودند و حتی یک شب غیبت نداشتند، در روز اربعین نیز با شور و شعور حسینی در خیابان‌ها حضور خواهند یافت.

مراسم جاماندگان اربعین در ۴۹ نقطه استان برپا خواهد شد

وی با اشاره به اینکه مراسم جاماندگان اربعین در ۴۹ نقطه استان برپا خواهد شد به ذکر مسیرهای پیاده روی در شهرستان‌های مختلف پرداخت و گفت: در شهر شهرکرد، اهالی مومن این شهر حرکت خود را از ساعت ۸ صبح از امامزاده سبزپوش چالشتر آغاز و به سمت آستان مقدس امامزادگان حلیمه خاتون و حکیمه خاتون (س) حرکت می‌کنند. موکب‌های پذیرایی و خدمت‌رسانی در طول مسیر آماده خدمت‌رسانی به مردم است.

داوری افزود: در نافچ، مراسم راهپیمایی اربعین حسینی از امامزاده علی‌اکبر علیه السلام به سمت گلزار شهدای وردنجان برگزار می‌شود. مردم ولایی سورشجان نیز راهپیمایی خود را از گلزار شهدای این شهر به سمت امامزاده سید محمدآقا (ع) برگزار می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه پیاده‌روی جاماندگان اربعین در فرخشهر از مسجد جامع به سمت امامزاده سید محمد دستگرد برگزار می‌شود، افزود: این مراسم در بروجن و نقنه از از ساعت ۹ صبح از میدان فرمانداری (آزادگان) به سمت امامزاده میرحیدرشاه (ع) شهر نقنه، در بلداجی به سمت امامزاده حمزه‌علی (ع)، در فرادنبه و سفیددشت به سمت امامزاده علی بن احمد (ع) و در گندمان به سمت امامزادگان عسگر و علی (ع) برپا خواهد شد.

داوری با اشاره به اینکه مراسم جاماندگان اربعین در شهرستان اردل برای پنج نقطه پیش‌بینی شده است، گفت: این مراسم معنوی در اردل از پارک دزپارت به سمت گلزار شهدای گمنام، در میانکوه از گلزار شهید علی حاجی حسنی به سمت امامزاده جعفر (ع) شیاسی، در دشتک از مسجد امام حسین علیه السلام به سمت گلزار شهدای گمنام، در رفن از مسجد امام رضا علیه السلام به سمت امامزاده مادر و دختر (س) و در آلیکوه از امامزاده شاه البرز به سمت گلزار شهدا برگزار می‌شود.

وی در خصوص مسیرهای پیاده‌روی اربعین در فارسان، یادآور شد: این برنامه‌ معنوی در شهر فارسان از مسجد جامع به سمت امامزاده سید محمد (ع)، در جونقان از مسجد زینب کبری به سمت امامزاده ملکه خاتون گوشه، در باباحیدر از جنب هیئت چهارده معصوم علیهم‌السلام به سمت امامزاده سید ابراهیم برگزار خواهد شد.

داوری گفت: در شهرستان کوهرنگ نیز اهالی ولایی شهرستان راهپیمایی اربعین در شهر چلگرد را از مسجد جامع به سمت مسجد حضرت محمد رسول الله(ص) برگزار می‌کنند. این مراسم در صمصامی از خیابان اصلی به سمت گلزار شهدای گمنام و در بازفت از چم‌قلعه به سمت گلزار شهدای گمنام برپا می‌شود.

وی در خصوص مراسم جاماندگان اربعین در شهرستان‌های خان‌میرزا، و فلارد، گفت: این مراسم معنوی در شهر آلونی از میدان امام حسین علیه السلام به سمت امامزاده عباسعلی (ع)، در مرادان از مسجد امام رضا (ع) به سمت امامزاده عباسعلی (ع)، در روستای صالحات از خروجی روستا به سمت امامزاده سید سلطان (ع)، در بخش ارمند از خروجی روستا به سمت امامزاده احمد بن موسی، در مال‌خلیفه از مصلی به سمت امامزاده شیرمرد (ع) و در شاه نجف از ورودی شهر به سمت روستای امامزاده حسن (ع) برگزار می‌شود.

داوری با بیان اینکه مراسم جاماندگان در شهرستان کیار در هفت نقطه برپاست، اظهار کرد: این مراسم در شلمزار از مسجد حضرت زهرا (س) به سمت امامزاده بی بی هاجر (س) دستنا برگزار می‌شود. این مراسم در ناغان از مسجد جامع به سمت شهدای گمنام، در گهرو از مسجد جامع به سمت امامزاده گهرو و در روستاهای تشنیز، دستنا، سلم و دزک برگزار خواهد شد.

برپایی مواکب حسینی در مسیرهای راهپیمایی جاماندگان اربعین

وی اظهار کرد: در شهرستان لردگان نیز این مراسم معنوی در هشت نقطه برپا خواهد شد که در لردگان این برنامه از میدان نماز به سمت امامزاده محمدعلی منجرموئی، از میدان اصلی خاردان به سمت امامزاده جعفر پیران و از میدان اصلی شیرانی به سمت امامزاده شاه عبدالباقی برگزار خواهد شد. نظیر این مراسم در سه نقطه منج و دو نقطه سردشت نیز برپاست.

معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی اداره‌کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه این مراسم در پنج نقطه شهرستان بن و سه نقطه شهرستان سامان برگزار می‌شود، بیان کرد: مردم ولایی شهر بن مسیر سه راه نماز این شهر را به سمت امامزاده بابا پیراحمد (ع) راهپیمایی می‌کنند. نظیر این مراسم در روستاهای یان چشمه، شیخ شبان و بارده و شهر وردنجان برپاست.

وی بیان کرد: در سامان نیز حرکت جاماندگان اربعین حسینی از پل زمان خان به سمت امامزاده بابا پیراحمد برگزار خواهد شد و نظیر این برنامه در مارکده و روستاهای اطراف برپا می‌شود.

یادآور می‌شود، قریب به ۳۰۰ موکب مردمی در حوزه‌های خدماتی، پذیرایی، فرهنگی و درمانی در مسیرهای اعلامی پیاده‌روی جاماندگان اربعین به ارائه خدمات خواهند پرداخت.