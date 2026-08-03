خبرگزاری مهر- گروه استانها؛ اربعین اگرچه برای بسیاری با پیادهروی و راهپیمایی و زیارت عجین شده اما بسیاری دیگر از عاشقان و دلدادگان اباعبدالله الحسین علیه السلام هم نه با کولهبار زیارت بلکه با بار مسئولیت و خدمت در این مسیر قدم میگذارند و تنها توفیق و افتخارشان را خدمت به زائران سیدالشهدا (ع) میدانند. خادمان و موکبداران محب اهل بیت علیهم السلام در مواکب اربعین درست در ایامی که با حرکت و قدم زدن و جابجا شدن تا رسیدن به حرم مطهر و نورانی حسینی عجین است، باید در موکب توقف کنند و البته این را یک افتخار بزرگ میدانند چرا که خوب آگاهند که خدمت به زوار حسینی همپای خدمت به خود حضرت است.
امسال از چهارمحال و بختیاری ۳۱ موکب در مسیرهای پیادهروی اربعین حسینی در ایران و مسیرهای منتهی به کربلای معلی در داخل خاک عراق مستقر شدند و قریب به دو هفته به خدمترسانی مشغولند.
«موکب رضوی مهدی فاطمه از مسجد صاحب الزمان (عج) شهرکرد» ویژه بانوان زائر، یکی از این موکبهای استان است که امسال برای دهمین سال پیاپی با تکیه بر سیره نورانی اهلبیت (ع) و با نیت خدمت به زائران حضرت سیدالشهدا (ع) در راستای تحقق فرهنگ عاشورایی و انتظار فرج امام زمان (عج)، در قرارگاه کریم اهل بیت (ع) واقع در عمود ۱۳۳۴، مسیر پیادهروی اربعین از نجف به کربلا مستقر شده و عهدهدار خدمات اسکان و پذیرایی و فرهنگی است.
این حرکت معنوی و خالصانه به اذعان خادمان موکب که از دوم مردادماه فعالیت خود را آغاز کردند و تا دو روز بعد از اربعین ادامه میدهند، جلوهای از ادب و ارادت خالصانه به پیشگاه امام عصر (عج) و حضرت سیدالشهدا (ع) بوده و تجلی وحدت و همدلی بانوان مؤمن استان چهارمحال و بختیاری در پاسداشت ارزشهای الهی و جهاد فرهنگی در مسیر ظهور حضرت مهدی (عج) است.
برای آگاهی از حال و هوای خدمت به زائران حسینی در موکب رضوی مهدی فاطمه سلام الله علیهما، گفتگویی را با فرزانه گنجی، مسئول موکب و بانوی فعال فرهنگی در استان چهارمحال و بختیاری انجام دادیم که از نگاه خوانندگان گرامی میگذرد.
* درباره فعالیتهای موکب رضوی مهدی فاطمه (س) بیشتر توضیح بدهید.
این موکب با هدف خدمترسانی به بانوان زائر حسینی در سه بخش اسکان، پذیرایی و فرهنگی از حدود ۱۰ سال قبل توسط جمعی از بانوان مسجدی و خادمیار رضوی از مسجد حضرت صاحب الزمان (عج) شهرکرد کار خود را آغاز کرد و هر ساله در مسیر نجف به کربلا، عمود ۱۳۳۴، قرارگاه کریم اهل بیت (ع) خدمت به زوار حسینی در ایام اربعین را افتخار خود میداند.
ساختمان سه طبقهای موکب متعلق به یک عراقی مخلص و ارادتمند اباعبدالله الحسین علیه السلام است که طبقه اول را به طور کامل در اختیار ما قرار داده و در طبقات بالایی نیز خود و خانوادهاش در این ایام در خدمت زوار حسینی هستند.
در بخش اسکان، این موکب پذیرای زائران اباعبدالله الحسین از ملیتهای مختلف است و خادمان موکب به صورت شیفتبندی متعهدانه و خالصانه به ارائه خدمت میپردازند و امکانات مناسب استراحت در اختیار زائران قرار میگیرد.
در بخش پذیرایی نیز به کمک بانوان موکبدار عراقی و در یک تعامل زیبا و خواهرانه با خادمان خودمان، غذا در حیاط ساختمان پخت میشود و علاوه بر وعدههای صبحانه، ناهار و شام، میانوعده نیز برای زوار در نظر گرفتیم.
* در بخش فرهنگی چه خدماتی به زوار حسینی ارائه میشود؟
این بخش درواقع اولویت اصلی خادمان موکب مهدی فاطمه (س) است و طیف وسیعی از خدمات را شامل میشود. از جمله حسینیه مادر و کودک که پذیرای کودکان و نوجوانان بوده و برنامههای متنوع آموزشی و تربیتی را در دستور کار قرار داده است. خادمان و مربیان این حسینیه از بانوان نوجواناند که تجربه کار با کودک را دارند و برنامههای متنوعی همچون مداحی، تلاوت قرآن، قصههای قرآنی، تشریح و آموزش نماز، تبیین نماز ظهر عاشورا از طریق پوستر و نقاشی و برنامههای از این دست را تدارک دیدند.
چند وسیله بازی و تفریح از قبیل تاب و سرسره نیز برای کودکان تدارک دیدیم که بازی کنند و خاطرات خوبی از این سفر معنوی در ذهنشان ماندگار شود. برگزاری مسابقه و اهدای جوایز فرهنگی و مذهبی از دیگر برنامههای حوزه کودک و نوجوان در موکب است. توزیع پرچمها و پیکسلهای مزین به تصویر امام شهید و شهدای والامقام و توزیع دیگر اقلام فرهنگی بین زوار در این موکب انجام میگیرد.
اجرای سرود و نمایش، اجرای برنامههای آموزشی برای کودکان و نوجوانان، برپایی غرفه نقاشی، آموزش قرآن، برپایی استودیوی گفتگو با دعوت از زائران کشورهای مختلف و بیان خاطرات و حس و حال خود در این سفر معنوی، تهیه گزارشهای خبری، قرائت قرآن توسط کودکان از کشورهای مختلف از جمله برنامههای موکب در ایام فعالیت بوده است. مراسم روضه و مداحی به زبانهای فارسی و عربی، دعاخوانی و مناجات خوانی، برپایی نمازهای جماعت با استقبال بسیار خوب زائران از دیگر برنامهها است.
* از حال و هوای خدمت به زائران اباعبدالله الحسین علیه السلام بگویید.
خادمانی که در این موکب افتخار میزبانی دارند از بین نوجوانان و جوانان مسجدیاند که خادمان نوجوان موکب بیشتر در حسینیه کودک و جوانان نیز در سایر بخشها به خدمترسانی میپردازند. این خادمان سابقه کار اجرایی در مواکب اربعین را دارند و بر سختی کار کاملاً واقفاند اما داوطلبانه پا به عرصه خادمی نهادند و با عشق و اخلاص کار میکنند.
پیش از عزیمت به موکب، جلسات آموزشی و توجیهی را برای خادمان داوطلب برگزار کردیم که بر ابعاد کار واقف شوند و این بانوان درواقع زائرانی هستند که شوق خادمی را در دل داشتند و صادقانه به این حوزه ورود کردند لذا کار هر چقدر هم که سخت باشد، خسته نمیشوند و اندکی از ذوق و شوقشان کاسته نمیشود. خادمان مواکب اربعین از آنجا که دائماً با سیل جدیدی از زوار روبرو هستند، باید سعه صدر و صبوری بسیار بالایی داشته باشند تا بتوانند تعهدشان نسبت به زائر را به خوبی انجام دهند و فضا را مدیریت کنند.
ما خادمان این موکب هر چه به اربعین و لحظه وداع از خادمی زوار حسینی نزدیکتر میشویم بار غصه بیشتری را تحمل میکنیم چرا که در این ۲ هفته افتخار میزبانی از عزیزترین انسانها را داشتیم و چارهای نداریم جز اینکه صبر کنیم تا اگر سال آینده توفیقی حاصل شد باز هم این افتخار نصیبمان بشود.
بنده معتقدم که موکبداری و لذت خدمت به زائر امام حسین علیه السلام با هیچ کار خیر دیگری در دنیا قابل مقایسه نیست. امام زمان (عج) صاحب عزا در مصیبت عاشوراست و چه خدمتی بالاتر از اینکه برای محبان و ارادتمندان ساحت نورانی اهل بیت (ع) باشد و این سعادت بزرگی است که دو هفته در خدمت زائران باشیم و به فرموده حضرت زینب (س) جز زیبایی در این عرصه ندیدیم.
* استقبال محبان و ارادتمندان اباعبدالله الحسین علیه السلام از مراسم اربعین امسال باتوجه به شرایط خاص منطقه چگونه بوده است؟
طبق تجربه این ۱۰ سال، باید بگویم امسال جمعیت زوار حسینی به طور معناداری افزایش داشت و بسیار بینظیر بود بهطوریکه سیل عظیم جمعیت را از همان آغازین روز برپایی موکب شاهد بودیم و هر چه به اربعین نزدیکتر میشویم این جمعیت عظیمتر میشود. موکب مهدی فاطمه در هر شبانهروز میزبان چندین هزار بانوی زائر بوده و فضای وسیع این موکب در این ایام همیشه پر از جمعیت است.
امسال ایرانیان بدون توجه به شرایط جنگی، سفر اربعین را زودتر از هر سال یعنی از اولین ساعات آغاز کردند و باتوجه به تشییع میلیونی امام شهیدمان در عراق و سنگ تمام عراقیها برای آقای شهید ایران، ارتباط و پیوند دو ملت نزدیکتر از همیشه شده و فضای برادری و اخوت حاکم است.
همانطور که رهبر معظم انقلاب در پیامشان فرمودند که عراق میزبان حرکت عظیم اربعین و زائران ایرانی میهمان ملت بزرگ عراقاند، حقیقتاً این دوستی و محبت را در موکبمان به عینه مشاهده میکنیم که فضای زیبایی را ایجاد کرده است.
* اشارهای به تقویت پیوند دو ملت بزرگ ایران و عراق خاصه بعد از تشییع میلیونی امام شهیدمان در نجف و کربلا داشتید؛ دیدگاه عراقیها درباره ملت مبعوث ایران و عملکردشان در جنگ رمضان را جویا شدید؟
بله، حقیقتاً جایگاه ایران اسلامی نه فقط در عراق بلکه در قلب ملل آزاده جهان به دلیل این مقاومت و ایستادگی و عزت و اقتداری که ایرانیان در برابر آمریکا و رژیم منحوس صهیونی از خود به نمایش گذاشتند، بسیار ارتقا یافته و محبوبیت بالایی پیدا کرده است. مردم عراق در کنار تحسین توان نظامی و دفاعی کشورمان، از حضور بالغ بر پنج ماه مردم مبعوث در خیابانها که بدون حتی یک شب وقفه ادامه داشته و همچنان پابرجاست، حقیقتاً متعجب و شگفت زده هستند. برای آنان جای بسی شگفتی دارد و ملت ایران را تحسین میکنند که از بدو جنگ، هر شب به خیابانها میآیند و ساعتها در حمایت از جمهوری اسلامی و رهبر انقلاب اسلامی شعار میدهند و پرچمگردانی میکنند.
این شگفتی همچنان پابرجا بود تا اینکه چندی پیش میزبان یک جمع چهل نفره از بانوان شیرازی بودیم که به صورت خودجوش شروع به شعار دادن کرده و درواقع جلوههایی از تجمعات مردمی شبانه را در موکب به نمایش گذاشتند. موکبداران عراقی وقتی این صحنههای شور و شعور انقلابی برای وطن و ارزشها را در زوار شیرازی مشاهده کردند، لب به تحسین گشودند، همراهی کردند و پاسخ تمام سوالات خود درباره تجمعات پنج ماهه ملت ایران را دریافت کردند.
* هزینههای موکب رضوی مهدی فاطمه سلام الله علیهما چگونه تأمین میشود؟
از صفر تا صد هزینهها را مردم تامین کردند که البته امسال کمکها با توجه به مشکلات اقتصادی و معیشتی به قدر سالهای گذشته نبود و در برخی موارد ناچار شدیم از بنگاههای آشنا برخی اقلام را تهیه کنیم تا به فضل الهی هزینهها بعد از اربعین تسویه شود. کمکهای مردمی در طول سال در محافل و مجالس روضه و مداحی، جلسات خانگی قرآن، هیئات، نمازهای جمعه و جماعت و ... جمعآوری میشود و مردم نذورات خود را برای این کار اهدا میکنند.
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