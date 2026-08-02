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۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۰۴

۳ هزار هکتار باغ انگور رباط‌کریم زیر تیغ برداشت رفت

۳ هزار هکتار باغ انگور رباط‌کریم زیر تیغ برداشت رفت

رباط‌کریم- مدیر جهاد کشاورزی رباط‌کریم از آغاز فصل برداشت انگور در باغ‌های این شهرستان خبر داد.

علی مولایی، در گفتگو با خبرنگار مهر، از آغاز فصل برداشت انگور در باغ‌های این شهرستان خبر داد و اظهار کرد: رباط‌کریم با برخورداری از حدود ۳ هزار هکتار باغ انگور، همچنان جایگاه نخست تولید این محصول در استان تهران را حفظ کرده است.

مدیر جهاد کشاورزی رباط کریم افزود: پیش‌بینی می‌شود امسال از هر هکتار باغ‌های انگور شهرستان بین ۱۸ تا ۲۰ تن محصول برداشت شود که نشان‌دهنده ظرفیت بالای این منطقه در تولید این محصول است.

وی با اشاره به اجرای روش‌های نوین باغداری در رباط‌کریم تصریح کرد: توسعه باغ‌های داربستی (فراز) با هدف افزایش بهره‌وری، ارتقای کیفیت محصول و استفاده بهینه از منابع تولیدی در دستور کار قرار گرفته است.

مدیر جهاد کشاورزی رباط‌کریم خاطرنشان کرد: تاکنون حدود ۱۰۰ هکتار از باغ‌های انگور شهرستان با استفاده از روش داربستی فراز احداث یا ساماندهی شده که این روش علاوه بر تسهیل فرآیند باغداری، نقش مؤثری در افزایش کیفیت و عملکرد تولید دارد.

کد مطلب 6906650

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