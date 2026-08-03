به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی هواسی ظهر دوشنبه در نشست برنامه‌ریزی جشن انگور در تاکستان اظهار کرد: برای برگزاری هرچه بهتر این رویداد لازم است جلسات جدی‌تری با مسئولان برگزار شود و استانداری نیز در این برنامه نقش مؤثرتری داشته باشد.

وی با اشاره به ضرورت ایجاد فضای نشاط و امید در جامعه افزود: در شرایط فعلی باید با برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی، به تدریج فضای عمومی جامعه از غم و اندوه فاصله بگیرد و زمینه برای بازگشت زندگی عادی و نشاط اجتماعی مردم فراهم شود.

قائم‌مقام صداوسیمای مرکز قزوین ادامه داد: پیشنهاد ما این است که جشن انگور در قالب یک برنامه سه‌روزه برگزار شود و در روز پایانی نیز مراسم اختتامیه داشته باشیم.

وی افزود: در طول این سه روز می‌توان هر روز عصر برنامه‌ای در قالب استیج با حضور گروه‌های هنری برگزار کرد و تا حد امکان از ظرفیت هنرمندان منطقه تاکستان استفاده کرد تا این رویداد با مشارکت نیروهای بومی برگزار شود.

هواسی با تأکید بر ضرورت مشخص شدن زمان دقیق برگزاری جشن انگور گفت: زمان برگزاری جشنواره باید هرچه سریع‌تر مشخص شود تا امکان برنامه‌ریزی و اطلاع‌رسانی مناسب فراهم شود و صداوسیمای مرکز قزوین نیز بتواند ظرفیت‌های لازم را برای پوشش این رویداد در شبکه استانی و در صورت امکان شبکه‌های ملی فراهم کند.

جشن انگور فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری تاکستان

وی با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی و گردشگری جشن انگور بیان کرد: این رویداد نباید صرفاً به اجرای برنامه‌های فرهنگی محدود شود و باید ظرفیت محصولات منطقه، به‌ویژه انگور، کشمش و فرآورده‌های مرتبط نیز در آن معرفی شود.

قائم‌مقام صداوسیمای مرکز قزوین بر اهمیت بسته‌بندی مناسب محصولات تأکید کرد و گفت: گردشگرانی که برای حضور در جشنواره به تاکستان سفر می‌کنند باید بتوانند محصولات شاخص منطقه را با بسته‌بندی مناسب خریداری کنند و این موضوع می‌تواند به رونق اقتصادی منطقه کمک کند.

وی افزود: طراحی و معماری محل برگزاری جشنواره نیز اهمیت زیادی دارد و باید از مصالح و عناصر متناسب با هویت منطقه استفاده شود.

هواسی ادامه داد: استفاده از ابزارها و صنایع سنتی و قدیمی منطقه در غرفه‌ها و فضاهای مختلف جشنواره می‌تواند هویت فرهنگی تاکستان را برای گردشگران به نمایش بگذارد و به جذابیت این رویداد بیفزاید.

وی همچنین بر اهمیت نحوه میزبانی از گردشگران تأکید کرد و گفت: نوع برخورد و میزبانی مردم و دست‌اندرکاران جشنواره تأثیر زیادی در ذهن گردشگران خواهد داشت و باید با ادبیات مناسب و برخوردی شایسته از مهمانان استقبال و آنان را به حضور در برنامه‌ها دعوت کرد.

قائم‌مقام صداوسیمای مرکز قزوین در پایان با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی منسجم برای جشن انگور اظهار کرد: با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی، هنری، اقتصادی و گردشگری تاکستان می‌توان این جشنواره را به رویدادی مؤثر برای معرفی منطقه و ایجاد نشاط اجتماعی تبدیل کرد.

