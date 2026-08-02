انتقال سه مصدوم سانحه رانندگی از عراق به درمانگاه مرز خسروی

افشین یگانه در گفتگو با خبرنگار مهر، از امدادرسانی به سه مصدوم سانحه رانندگی در کشور عراق خبر داد و اظهار کرد: این حادثه در حوالی شهر بغداد رخ داد و سه مصدوم که دچار سوختگی شده بودند، پس از انجام اقدامات اولیه درمانی در عراق، توسط سه دستگاه آمبولانس جمعیت هلالاحمر به نقطه صفر مرزی خسروی منتقل شدند.
وی افزود: پس از انتقال مصدومان به مرز بینالمللی خسروی، سه کد عملیاتی جمعیت هلالاحمر استان کرمانشاه آنان را تحویل گرفتند و پس از انجام ارزیابیهای اولیه، اقدامات پیشبیمارستانی و تثبیت وضعیت، مصدومان برای ادامه روند درمان به درمانگاه ثارالله مستقر در مرز خسروی اعزام شدند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان کرمانشاه با تأکید بر آمادگی کامل نیروهای امدادی این جمعیت در ایام اربعین، گفت: تیمهای امداد و نجات، نیروهای عملیاتی و ناوگان امدادی هلالاحمر به صورت شبانهروزی در مرز بینالمللی خسروی مستقر هستند و خدمات امدادی، درمانی و بشردوستانه را به زائران و هموطنان ارائه میکنند.
یگانه خاطرنشان کرد: با توجه به افزایش تردد زائران در ایام اربعین، تمامی ظرفیتهای عملیاتی جمعیت هلالاحمر استان در مرز خسروی به کار گرفته شده است تا در صورت وقوع هرگونه حادثه، خدمات امدادی در کوتاهترین زمان ممکن به مصدومان ارائه شود.
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