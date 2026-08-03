کاهش شدت خیزش گردوغبار در حاشیه تالاب میقان و نواحی مستعد مرکزی

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا مرادی گفت: بر اساس پیش بینی هواشناسی استان مرکزی، با بررسی وضعیت جوی، اگرچه همچنان جریانات شرقی بر وضعیت هوای این استان موثر است، اما شدت این جریانات نسبت به روزهای گذشته کاهش یافته است.
وی با اشاره به پتانسیل انتقال ذرات معلق از مناطق بیابانی مرکز کشور و همچنین احتمال خیزش گردوغبار محلی در نواحی مستعد، بهویژه حاشیه تالاب میقان، بیان کرد: طی روزهای آتی، پدیده گردوغبار بهصورت پراکنده در بخشهایی از استان مرکزی، بهویژه در ساعات عصر و اوایل شب، مشاهده خواهد شد.
مرادی گفت: بر اساس پیشبینیهای صورت گرفته، وضعیت دمایی استان مرکزی تا روز سهشنبه بدون تغییر محسوس خواهد بود و نوسان دمایی خاصی در این بازه زمانی پیشبینی نمیشود.
کارشناس هواشناسی استان مرکزی همچنین بیان کرد: وضعیت جوی تا اواسط هفته جاری عمدتاً صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و انتظار میرود در ساعات بعدازظهر، وزش باد همراه با احتمال غبارآلودگی در برخی نقاط این استان رخ دهد.
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