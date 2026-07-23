گرمای هوا تا پایان هفته در استان مرکزی کاهش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس بررسیها، تا ابتدای هفته آینده، با تداوم تقویت شرقی و وزش باد در مناطق بیابانی کویر مرکزی کشور و بخشهایی از استان مرکزی، احتمال خیزش و انتقال گردوخاک به این استان وجود دارد.
همچنین در مناطق مستعد، بهویژه نواحی حاشیه تالاب میقان، خیزش گردوخاک محلی دور از انتظار نیست.
هشدار سطح زرد شماره ۲۴ اداره کل هواشناسی استان مرکزی، در خصوص افزایش غلظت ذرات معلق در هوا، کاهش کیفیت هوا و کاهش دید افقی تا روز شنبه صادر شده است.
بهجز این وضعیت، هوای استان مرکزی طی پنج روز آینده، در ساعات صبح عمدتاً صاف و در ساعات بعدازظهر و ساعاتی از شب، قسمتی ابری تا نیمهابری، گاهی همراه با وزش باد و غبارآلود پیشبینی میشود.
بررسیها نشان میدهد تا پایان هفته، از شدت گرمای هوا نسبت به روزهای قبل کاسته خواهد شد.
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