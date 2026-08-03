به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا کریمپور صبح دوشنبه در نشست تشریح الگوی جدید توزیع اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای استان اظهار کرد: الگوی جدید توزیع اعتبارات استانی، اعتبارات متوازن و سهم سه درصدی درآمد حاصل از فروش نفت، پس از بازنگری در شیوههای گذشته و با اتکا به دادههای بهروز و شاخصهای تخصصی تدوین شده است.
کریمپور با بیان اینکه بیش از ۱۰۰ شاخص در تدوین این الگو مورد استفاده قرار گرفته است، افزود: شاخصهایی نظیر میزان برخورداری از زیرساختها، دسترسی به خدمات عمومی، وضعیت اشتغال، شاخصهای توسعهای و سطح محرومیت شهرستانها، مبنای تصمیمگیری برای تخصیص اعتبارات قرار گرفتهاند.
وی هدف از اجرای این مدل را هدایت هدفمند منابع به مناطق کمتر برخوردار عنوان کرد و گفت: توزیع اعتبارات باید به کاهش شکافهای توسعهای میان شهرستانها و تحقق توسعه متوازن و پایدار در سراسر استان منجر شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی مازندران همچنین از پیشبینی سازوکار پایش مستمر اجرای این الگو خبر داد و تصریح کرد: روند اجرای مدل جدید بهصورت مستمر ارزیابی خواهد شد و در صورت نیاز، اصلاحات لازم با بهرهگیری از بازخورد فرمانداران و دستگاههای اجرایی اعمال میشود.
در ادامه این نشست، فرمانداران شهرستانهای مازندران نیز با تأکید بر ضرورت همافزایی دستگاههای اجرایی، اجرای الگوی شاخصمحور توزیع اعتبارات را گامی در جهت تحقق عدالت منطقهای، کاهش محرومیت و افزایش اثربخشی منابع عمرانی استان ارزیابی کردند.
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