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۱۲ مرداد ۱۴۰۵، ۸:۵۶

مهلت انتخاب واحد دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی تمدید شد

مهلت انتخاب واحد دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی تمدید شد

مهلت انتخاب واحد دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی در تابستان سال تحصیلی ۱۴۰۵- ۱۴۰۴ تمدید شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه جامع علمی کاربردی اعلام کرد: براساس اعلام معاونت آموزشی دانشگاه، باتوجه به درخواست‌های مکرر و در راستای تسهیل ارائه خدمات آموزشی به آن دسته از دانشجویانی که به دلیل عدم پرداخت شهریه و یا حضور در مراسم معنوی پیاده‌روی اربعین حسینی موفق به انجام انتخاب واحد نشده اند، این بازه زمانی تا ۱۵ مردادماه تمدید شد.

مراکز آموزشی می بایست نسبت به انتخاب واحد دانشجویان واجد شرایط در مهلت مقرر اقدام کنند. بدیهی است پس از انقضای مهلت مذکور، هیچ‌گونه درخواستی در خصوص تمدید زمان یا انجام انتخاب واحد قابل پذیرش نخواهد بود.

کد مطلب 6906940
زهرا سیفی

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