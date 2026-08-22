به گزارش خبرگزاری مهر، سید محسن دلبری سرپرست فدراسیون ورزشهای کارگری با اشاره به برگزاری برنامههای ورزش همگانی در هفته دولت در سراسر کشور، اظهار کرد: طرح «محلهمحوری» از برنامههای ابلاغی و مورد تأکید رئیسجمهور است و در همین راستا این طرح با توصیه و راهنمایی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همراهی معاونت فرهنگی و اجتماعی این وزارتخانه در سطح ملی آغاز شده است.
دلبری هدف اصلی این طرح را فراتر از برگزاری یک رویداد مقطعی دانست و گفت: هدف این طرح فعالسازی و استمرار ورزش در محلات کشور و نهادینه کردن آن بهعنوان بخشی از سبک زندگی روزمره مردم است.
وی افزود: ورزش فقط مختص قهرمانان یا سالنهای تخصصی نیست بلکه یک نیاز همگانی و رایگان است که باید به دل محلهها برود و نشاط، سلامت و همبستگی را در میان خانوادهها و محلات تقویت کند. طرح محلهمحوری نیز در راستای استمرار همین هدف اجرا میشود.
سرپرست فدراسیون ورزشهای کارگری ادامه داد: با استفاده بهینه از ظرفیت بوستانها، محوطههای عمومی و فضاهای روباز برای برگزاری فعالیتهای ورزش همگانی مردم نیازی به پرداخت شهریه یا مراجعه به باشگاهها ندارند. حذف موانع دسترسی و هزینه، زمینه مشارکت همه اقشار جامعه، از کارگران و خانوادههای آنان تا زنان، کودکان، نوجوانان، سالمندان و افراد کمتحرک را فراهم میکند.
وی گفت: فعالیتهایی ساده، مفرح و مؤثر مانند پیادهروی گروهی، نرمش صبحگاهی، طنابزنی و بازیهای بومی و محلی میتواند حس همبستگی و نشاط را در میان خانوادهها و ساکنان محلات تقویت کند.
دلبری با اشاره به آثار مثبت نهادینه شدن ورزش همگانی در محلات بر سلامت جسمی و روانی، کاهش آسیبهای اجتماعی و تقویت همدلی میان خانوادهها و محلات، افزود: طرحهای محلهمحور میتوانند نبض ورزش، نشاط، سرزندگی و امید را در محلات جاری کنند.
وی با اشاره به مشارکت استانهای مختلف در اجرای این طرح عنوان کرد: خوشبختانه همه استانها پای کار آمدهاند و این طرح با همکاری ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هیأتهای ورزش کارگری و ادارات ورزش کارگری در استانها اجرا میشود. ساختاری نیز طراحی کردهایم تا در هر محله، متناسب با ظرفیتهای موجود زمینه مشارکت مردم فراهم شود.
سرپرست فدراسیون ورزشهای کارگری از همه هموطنان و خانوادهها برای مشارکت در این رویداد دعوت کرد و گفت: این طرح از دوم تا نهم شهریور در محلات سراسر کشور برگزار میشود. همچنین هموطنان میتوانند برای ثبت لحظات نشاطآور این برنامهها از فعالیتهای خود مستند تهیه کنند و مستندات خود را تا ۱۶ شهریور ارسال کنند.
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