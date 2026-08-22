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۳۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۳۴

ستاره برزیلی هم‌تیمی لژیونرهای ایرانی می‌شود؟

ستاره برزیلی هم‌تیمی لژیونرهای ایرانی می‌شود؟

مدیران باشگاه شباب الاهلی امارات در نظر دارند اندرسون تالیسکا مهاجم برزیلی را به خدمت بگیرند.

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه شباب الاهلی امارات برای تقویت ترکیب خود در فصل جدید به دنبال جذب اندرسون تالیسکا، هافبک برزیلی فنرباغچه ترکیه است.

رسانه «الکرة الاماراتیة» نوشت: این بازیکن ۳۲ ساله مورد توجه باشگاه اماراتی قرار گرفته و در صورت نهایی شدن مذاکرات، راهی شباب الاهلی خواهد شد. ارزش این انتقال حدود ۷.۵ میلیون یورو عنوان شده است. با این حال، این انتقال هنوز به صورت رسمی از سوی باشگاه شباب الاهلی اعلام نشده است.

تالیسکا که در پست هافبک هجومی و مهاجم بازی می‌کند، در حال حاضر بازیکن فنرباغچه است و در فصل جدید نیز برای این تیم به میدان رفته است. او در پنج مسابقه لیگ قهرمانان اروپا در فصل جاری چهار گل به ثمر رسانده است.

در صورت نهایی شدن این انتقال، تالیسکا در شباب الاهلی با سردار آزمون، سعید عزت‌اللهی و رضا غندی‌پور، سه بازیکن ایرانی این تیم، هم‌تیمی خواهد شد.

کد مطلب 6923503

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