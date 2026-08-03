گلوبال تایمز: آمریکا از درگیری طولانی مدت با ایران هراس دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه چینی گلوبال تایمز به نقل از مدیر یکی از مراکز تحقیقاتی در دانشگاه لانژو نوشت که تردید آمریکا در قبال ایران ریشه در تناقض‌های ساختاری دارد.

بر اساس این گزارش، واشنگتن از توانمندی نظامی خود آگاه است اما هم‌زمان از خطرات و هزینه‌های کشیده شدن به یک درگیری طولانی‌مدت با ایران وحشت دارد. این مسئله‌ شکاف میان توانایی‌های نظامی، اهداف راهبردی و نتایج واقعی را عمیق‌تر کرده است.

در این گزارش آمده است که رویکرد دونالد ترامپ مبتنی بر فشار حداکثری و همچنین فشارهای رژیم صهیونیستی به افزایش سردرگمی و تردید در سیاست خارجه آمریکا دامن زده است به‌گونه‌ای که حتی پنتاگون نیز از اهداف و نیت‌های واقعی این سیاست تصور روشنی ندارد.

بر اساس این گزارش ارزیابی کشورهای غربی انسجام مردم ایران و توانایی آن‌ها برای مقاومت را دست کم گرفته و در مقابل، دست به بزرگ نمایی تأثیر مداخله نظامی خارجی زدند.