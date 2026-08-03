به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد، ترامپ از زمان آغاز جنگ با ایران بارها این رویکرد را تکرار کرده است. او ابتدا از تشدید تنش نظامی سخن می‌گوید و سپس از آمادگی برای گفت‌وگو با تهران خبر می‌دهد. با این حال این الگو تاکنون به نتایج ملموسی در میدان منجر نشده است.

این روزنامه اضافه کرد: آیا اظهارات اخیر ترامپ به معنای آغاز واقعی مذاکرات با ایران در روز دوشنبه است یا اینکه رئیس‌جمهور آمریکا همچنان در تلاش است در میان گزینه‌های پیچیده سیاسی و نظامی موجود کم‌هزینه‌ترین راه را انتخاب کند؟

روزنامه وال‌استریت ژورنال نیز در تحلیل خود درباره انگیزه‌های احتمالی ترامپ نوشت که او از زمان موافقت با آتش‌بس در ماه آوریل به دنبال خروج از این جنگ بوده است.

بر اساس این گزارش، ترامپ به شدت نگران تأثیر منفی افزایش قیمت نفت بر اقتصاد آمریکا است و تلاش دارد پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای آینده قیمت بنزین را کاهش دهد؛ انتخاباتی که می‌تواند نقطه‌ای مهم در مسیر سیاسی او باشد.

در همین راستا نشریه یورواکتیو گزارش داد که تهدیدات ترامپ درباره وارد کردن یک ضربه بسیار شدید به ایران نگرانی‌ها درباره احتمال ازسرگیری درگیری‌های نظامی میان دو کشور را افزایش داده است. این نگرانی‌ها در شرایطی م طرح می‌شود که از زمان آغاز جنگ همچنان فضای منطقه تحت تاثیر تنش‌های شدید قرار دارد.

پیشتر نیز شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی با پخش یک گزارش به احتمال کمبود موشک های رهگیری نزد آمریکا و تأثیر گذاری این موضوع بر تصمیم گیری ترامپ برای عقب نشینی مقابل ایران اشاره کرد.

در این گزارش به هشدارهای مقامات ارتش آمریکا در خصوص این که ذخایر موشک های رهگیری باقی مانده اجازه محافظت از تمام منافع واشنگتن و رژیم صهیونیستی را نمی دهد اشاره شده است.

فاکس نیوز به تازگی به نقل از برآوردهای «مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی» اذعان کرد که ذخیره موشک‌های رهگیر تاد آمریکا از ۴۵۲ فروند پیش از جنگ، به کمتر از ۲۷۸ فروند کاهش یافته است.

گاردین نیز به عقب‌نشینی مجدد دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، از تهدیدات نظامی علیه ایران اشاره کرد و نوشت که وی با امید به دستیابی سریع به توافق، حملات ادعایی را لغو کرده است. این چرخش آشکار پس از تماس تلفنی محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، با ترامپ و ابراز نگرانی عمیق وی از پیامدهای حملات گسترده صورت گرفت. یک منبع آگاه به آکسیوس گفت که ولیعهد سعودی از ترامپ خواسته تا از تنش بکاهد و از انجام حملات خودداری کند. هشدار قاطع ایران نیز در این عقب‌نشینی مؤثر بود؛ سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، به صراحت به همتایان منطقه‌ای خود اعلام کرد که هرگونه اقدام ماجراجویانه آمریکا و اسرائیل با «پاسخی قاطع و متناسب» روبرو خواهد شد.

سی‌بی‌اس نیوز نیز گزارش داد که ترامپ به رغم لفاظی‌های تهدیدآمیز، بار دیگر مجبور به عقب‌نشینی شده است.