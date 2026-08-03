به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، محمد الشرقاوی استاد حل و فصل منازعات بین‌المللی و تحلیلگر مطرح سیاسی با بررسی میزان کارآمدی تهدیدات نظامی آمریکا علیه ایران گفت که تکرار این تهدیدات باعث شده تاثیر سیاسی و روانی آنها از بین برود و تهران اکنون تشدید تنش نظامی و روند مذاکرات را به عنوان دو مسیر موازی دنبال کند.

وی اضافه کرد: واشنگتن همچنان میان استفاده از فشار نظامی و حرکت به سمت راه‌حل سیاسی در رفت و آمد است و هنوز به طور کامل از منطق فشار نظامی به منطق توافق سیاسی عبور نکرده است.

الشرقاوی تاکید کرد: تداوم مطرح کردن تهدیدات نظامی بدون اقدام عملی به مرور قدرت بازدارندگی آنها را کاهش می‌دهد و ایران را به این جمع‌بندی رسانده است که همزمان برای سناریوی تشدید درگیری و ادامه مذاکرات آماده باشد.

وی همچنین درباره پیامدهای اقتصادی تشدید تنش‌ها هشدار داد و گفت ادامه رویارویی میان تهران و واشنگتن می‌تواند بازار نفت و اقتصاد جهانی را تحت تأثیر قرار دهد زیرا هرگونه بی‌ثباتی در منطقه بر امنیت انرژی و مسیرهای انتقال نفت اثرگذار خواهد بود.