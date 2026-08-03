به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم و اعضای کابینه امنیتی و افسران ارشد ارتش اشغالگر از طریق فضای مجازی و پست های ترامپ متوجه عقب نشینی وی مقابل ایران شدند.

بر اساس این گزارش، هیچ چیزی از قبل با مقامات صهیونیست هماهنگ نشده بود. آنها تلاش کرده بودند از طریق سنتکام از زمان و جزئیات حمله ادعایی علیه ایران سر در بیاورند اما ناکام ماندند.

مسئولان امنیتی رژیم صهیونیستی اعلام کردند که ساعات زیادی را در حالت عدم اطمینان و شک و تردید به سر بردند زیرا ترامپ آنها را در ابهام باقی گذاشته بود.