اعلام مسیر راهپیمایی جاماندگان اربعین در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرگزاری مهر، زمان و مسیر برگزاری پیاده‌روی عظیم دلدادگان و جاماندگان اربعین حسینی در شهرستان‌ها و مناطق مختلف استان کهگیلویه و بویراحمد اعلام شد.

این مراسم همزمان با سراسر کشور و با هدف تجدید میثاق با آرمان‌های حضرت سیدالشهدا (ع) و ابراز ارادت به شهدای کربلا، روز سه‌شنبه ۱۳ مرداد ۱۴۰۵ با شعار محوری «باید برخاست» برگزار خواهد شد.

بر اساس اعلام ستاد برگزاری این مراسم، مسیرهای پیاده‌روی در مناطق مختلف استان به شرح زیر است:

یاسوج: حرکت از میدان جهاد به سمت امامزاده قاسم (ع)، ساعت ۸:۳۰ صبح.

دهدشت: از جلوی ناحیه مقاومت بسیج به سمت میدان امام حسین (ع)، ساعت ۱۷.

گچساران: از فلکه فرودگاه (میدان شهید امیدبخش) تا حرم مطهر امامزاده جعفر (ع)، ساعت ۵ صبح.

لیکک: از گلزار شهدای گمنام به سمت گلزار شهیدان خوب، ساعت ۱۷.

چرام: از میدان فرشته، جاده دهدشت، به سمت امامزاده بی‌بی رشیده (س)، ساعت ۱۷.

سی‌سخت: از امامزاده سیدمحمد (ع) تا امامزاده ابراهیم (ع) روستای کریک، ساعت ۷:۳۰ صبح.

باشت: از میدان خروجی شهر به سمت امامزاده سیدمحمد (ع) روستای سرآب بیز، ساعت ۵ صبح.

لنده: مسیر نخست از مقابل سپاه به طرف شهرک فجر، روستای مونه و امامزاده عمادالدین ولی (ع) و مسیر دوم از روستای دم‌تنگ، جاده شیتاب، روستای مونه و امامزاده عمادالدین ولی (ع)، ساعت ۶ صبح.

مارگون: از مصلی امام رضا (ع) به سمت تپه نورالشهدا، ساعت ۹ صبح.

سوق: از امامزاده یوسف (ع) تا امامزاده پیر شهید بلوط بنگان، ساعت ۹:۳۰ صبح.

پاتاوه: از مقابل مسجد امام حسین (ع) به سمت گلزار شهدای گمنام، ساعت ۱۷.

دیشموک: از میدان شهدا تا امامزاده میرسالار (ع)، ساعت ۷ صبح.

قلعه‌رئیسی: از گلزار شهدای گمنام تا امامزاده سیدمحمود (ع)، ساعت ۶ صبح.

سرفاریاب: از گلزار شهیدان دیرباز به سمت گلزار شهدای مرکزی، خیابان امام خمینی (ره) و مسجد حضرت ابوالفضل العباس (ع)، ساعت ۸:۳۰ صبح.

چیتاب: از میدان بسیج به سمت امامزاده عبدالله (ع)، ساعت ۹ صبح.

ممبی و سرآسیاب یوسفی: از مقابل بخشداری به سمت امامزادگان سیداسدالله و سیدابراهیم روستای منیزور، ساعت ۵ صبح.

ستاد برگزاری این مراسم از مردم مؤمن و عاشقان اهل‌بیت (ع) دعوت کرده است با حضور پرشور خود در این آیین معنوی، جلوه‌ای از عشق و ارادت به سید و سالار شهیدان را به نمایش بگذارند.