به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل تبلیغات اسلامی کهگیلویه و بویراحمد در اطلاعیهای زمان و مکان مراسم پیادهروی اربعین در تمام مناطق استان را اعلام کرد.
یاسوج
از میدان هفت تیر میدان جهاد تا امامزاده قاسم علیه السلام) ساعت ۸:۳۰
مارگون:
از میدان شهید قاسم سلیمانی تا حرم امامزاده بی بی خاتونین (س) ساعت ۱۶
بهمئی
از گلزار مطهر شهدای گمنام تا گلزار مطهر شهیدان خوب قبرستان جدید ساعت ۱۶:۳۰
لنده
از سپاه پاسداران تا امامزاده عمادالدین ولی (ع) ساعت ۶ صبح
دنا
از امامزاده سید محمد (ع) تا امامزاده عسکر (ع) ساعت ۷ صبح
گچساران
از فلکه فرودگاه تا امامزاده جعفر (ع) ساعت ۵:۳۰ صبح
باشت
از فلکه باوی شهر باشت به سمت امامزاده سید محمد (ع) بعد از نماز صبح
چرام
از فلکه فرشته تا امامزاده بی بی رشیده (س) ساعت ۱۷:۳۰ عصر
کهگیلویه
از فلکه مرکزی تا امامزاده آقامیر (ع) ساعت ۱۷:۳۰ صبح
