به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل تبلیغات اسلامی کهگیلویه و بویراحمد در اطلاعیه‌ای زمان و مکان مراسم پیاده‌روی اربعین در تمام مناطق استان را اعلام کرد.

یاسوج

از میدان هفت تیر میدان جهاد تا امامزاده قاسم علیه السلام) ساعت ۸:۳۰

مارگون:

از میدان شهید قاسم سلیمانی تا حرم امامزاده بی بی خاتونین (س) ساعت ۱۶

بهمئی

از گلزار مطهر شهدای گمنام تا گلزار مطهر شهیدان خوب قبرستان جدید ساعت ۱۶:۳۰

لنده

از سپاه پاسداران تا امامزاده عمادالدین ولی (ع) ساعت ۶ صبح

دنا

از امامزاده سید محمد (ع) تا امامزاده عسکر (ع) ساعت ۷ صبح

گچساران

از فلکه فرودگاه تا امامزاده جعفر (ع) ساعت ۵:۳۰ صبح

باشت

از فلکه باوی شهر باشت به سمت امامزاده سید محمد (ع) بعد از نماز صبح

چرام

از فلکه فرشته تا امامزاده بی بی رشیده (س) ساعت ۱۷:۳۰ عصر

کهگیلویه

از فلکه مرکزی تا امامزاده آقامیر (ع) ساعت ۱۷:۳۰ صبح