حضور ۱۰ تکواندوکار ایران در تورنمنت آزاد زنان

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات تکواندو آزاد جهانی زنان طی روزهای ۶ تا ۸ شهریورماه به میزبانی چین در شهر «تای آن» برگزار خواهد شد. رقابت هایی که «جی ۴» است و با حضور ۳۹۱ تکواندوکار از کشورهای مختلف برگزار خواهد شد

نیز فاطمه احمدی، هستی محمدی، حنا زرین کمر، مریم ملکوتی خواه، ساینا کریمی، ناهید کیانی، نسترن ولیزاده، یلدا ولی نژاد، ساغر مرادی و سارا صوفی ۱۰ تکواندوکاری هستند که به عنوان نماینده ایران در این رقابت ها حضور خواهند داشت.

مهروز ساعی و شیما خلیل ارجمندی هدایت تیم را برعهده دارند. خیرالله قلی زاده فیزیوتراپ تیم و هادی ساعی نیز مدیر تیم در این رقابت ها خواهند بود.

طبق برنامه اعلام شده ششم شهریورماه در روز نخست، مبارزات اوزان ۴۶-، ۶۲- و ۷۳+ کیلوگرم، هفتم شهریورماه رقابت های اوزان ۴۹-، ۵۳- و ۷۳- کیلوگرم و در روز پایانی هشتم شهریورماه هم مسابقات اوزان ۵۷- و ۶۷- کیلوگرم برگزار خواهد شد.

در پایان این مسابقات به نفراتی که صاحب مدال طلا می شوند، ۴۰ امتیاز، مدال نقره ۲۴ امتیاز و مدال برنز هم ۱۴ امتیاز در مسیر کسب سهمیه المپیک تعلق خواهد گرفت.