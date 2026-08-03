برخورد ۳ خودرو در محور قم–کاشان ۴ مصدوم داشت

مهرداد فرزندی‌پور، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این حادثه در ساعات پایانی شب ۱۱ مردادماه در اتوبان قم به سمت کاشان و در محدوده پیش از پادگان حسن‌زاده به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ کاشان گزارش شد.

وی افزود: بلافاصله پس از اعلام حادثه، یک دستگاه آمبولانس از پایگاه اورژانس مشکات به محل اعزام شد.

رئیس اورژانس کاشان گفت: کارشناسان اورژانس پس از حضور در صحنه و انجام اقدامات درمانی پیش‌بیمارستانی، چهار مصدوم حادثه را برای ادامه درمان به بیمارستان شهید بهشتی کاشان منتقل کردند.

فرزندی‌پور با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و توجه رانندگان به سرعت مطمئنه، خاطرنشان کرد: علت وقوع این حادثه از سوی کارشناسان پلیس راه در دست بررسی است.