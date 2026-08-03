باران ۷۰ میلی متری ۵۰۰ میلیارد تومان به شرق مازندران خسارت زد

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی محمدی صبح دوشنبه در بازدید میدانی از مناطق سیل‌زده شهرستان گلوگاه اظهار کرد: بارندگی شدید روز پنجشنبه در مناطق کوهستانی هزارجریب مرکز و شرق مازندران موجب وقوع سیلاب و وارد آمدن بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان خسارت به زیرساخت‌ها، راه‌ها و بخش کشاورزی شد.

وی با اشاره به خسارت‌های وارد شده در شهرستان گلوگاه افزود: سیلاب در سه روستای آغوزدره، دهی و لتکومه بیش از ۱۷۰ میلیارد تومان به بخش‌های کشاورزی و راه‌های ارتباطی خسارت وارد کرده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران ادامه داد: به دستور استاندار مازندران، بررسی میدانی و ارزیابی دقیق میزان خسارت‌های وارد شده به زیرساخت‌های منطقه در دستور کار قرار گرفته و این موضوع به فرماندار گلوگاه ابلاغ شده است.

محمدی با تأکید بر تسریع در روند برآورد خسارت‌ها گفت: پس از تکمیل ارزیابی‌ها، اقدامات لازم برای جبران خسارت‌ها و بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده از طریق دستگاه‌های ذی‌ربط پیگیری خواهد شد.

در جریان این بازدید، فرماندار و بخشدار مرکزی گلوگاه به همراه گروه‌های کارشناسی متشکل از نمایندگان راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، آب و فاضلاب روستایی و بنیاد مسکن، از مناطق آسیب‌دیده بازدید و روند ارزیابی خسارت‌ها را بررسی کردند.