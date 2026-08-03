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۱۲ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۴۶

باران ۷۰ میلی متری ۵۰۰ میلیارد تومان به شرق مازندران خسارت زد

باران ۷۰ میلی متری ۵۰۰ میلیارد تومان به شرق مازندران خسارت زد

گلوگاه- مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران گفت: بارش ۷۰ میلی‌متری باران در مناطق کوهستانی هزارجریب در مرکز و شرق استان، بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان به بخش‌های مختلف خسارت وارد کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی محمدی صبح دوشنبه در بازدید میدانی از مناطق سیل‌زده شهرستان گلوگاه اظهار کرد: بارندگی شدید روز پنجشنبه در مناطق کوهستانی هزارجریب مرکز و شرق مازندران موجب وقوع سیلاب و وارد آمدن بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان خسارت به زیرساخت‌ها، راه‌ها و بخش کشاورزی شد.

وی با اشاره به خسارت‌های وارد شده در شهرستان گلوگاه افزود: سیلاب در سه روستای آغوزدره، دهی و لتکومه بیش از ۱۷۰ میلیارد تومان به بخش‌های کشاورزی و راه‌های ارتباطی خسارت وارد کرده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران ادامه داد: به دستور استاندار مازندران، بررسی میدانی و ارزیابی دقیق میزان خسارت‌های وارد شده به زیرساخت‌های منطقه در دستور کار قرار گرفته و این موضوع به فرماندار گلوگاه ابلاغ شده است.

محمدی با تأکید بر تسریع در روند برآورد خسارت‌ها گفت: پس از تکمیل ارزیابی‌ها، اقدامات لازم برای جبران خسارت‌ها و بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده از طریق دستگاه‌های ذی‌ربط پیگیری خواهد شد.

در جریان این بازدید، فرماندار و بخشدار مرکزی گلوگاه به همراه گروه‌های کارشناسی متشکل از نمایندگان راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، آب و فاضلاب روستایی و بنیاد مسکن، از مناطق آسیب‌دیده بازدید و روند ارزیابی خسارت‌ها را بررسی کردند.

کد مطلب 6907006

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