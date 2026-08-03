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۱۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۰۰

۱۴ تن چوب صنوبر با مدارک جعلی در گلپایگان کشف شد

۱۴ تن چوب صنوبر با مدارک جعلی در گلپایگان کشف شد

اصفهان- فرمانده انتظامی شهرستان گلپایگان از توقیف یک دستگاه کامیون حامل بیش از ۱۴ تن چوب صنوبر و کشف جعلی بودن مدارک انتقال این محموله خبر داد.

سرهنگ علی‌اصغر محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران واحد گشت کلانتری ۱۵ گلشهر در حین گشت‌زنی و کنترل خودروهای خروجی از شهرستان، به یک دستگاه کامیون بنز تک حامل بار چوب مشکوک شده و آن را متوقف کردند.

وی افزود: مأموران انتظامی در بررسی خودرو و مدارک مربوط به محموله، دریافتند کامیون حامل بیش از ۱۴ تن چوب صنوبر است. همچنین در بررسی مجوزهای انتقال محموله مشخص شد اسناد ارائه‌شده جعلی بوده و فاقد اعتبار قانونی است.

فرمانده انتظامی شهرستان گلپایگان تصریح کرد: پس از احراز جعلی بودن مدارک و با هماهنگی مقام قضایی، خودرو و محموله چوب توقیف شد و راننده و مالک بار برای انجام اقدامات قانونی به اداره منابع طبیعی و مرجع قضایی معرفی شدند.

سرهنگ محمدی با تأکید بر عزم پلیس در برخورد با قاچاقچیان منابع طبیعی خاطرنشان کرد: صیانت از سرمایه‌های ملی و مقابله با سودجویانی که با انتقال غیرقانونی چوب به منابع طبیعی آسیب می‌رسانند، از اولویت‌های انتظامی شهرستان گلپایگان است.

کد مطلب 6907034

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