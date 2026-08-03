به گزارش خبرگزاری مهر ، جلیل جباری گفت: با صدور مجوز از سوی پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری، فصل دوم کاوش باستانشناسی در محوطه تاریخی دیگهور گرمی آغاز میشود.
وی افزود: این مرحله از کاوش باستانشناسی در ۴۵ روز و با هدف خواناسازی بقایای معماری، شناسایی ویژگیهای آثار و تعیین نوع کاربری انجام میشود که اکنون در مرحله تجهیز کارگاه و شروع عملیات کاوش قرار دارد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اردبیل گفت: پیش از این یک فصل گمانهزنی به منظور تعیین عرصه و حریم محوطه و همچنین یک فصل کاوش با هدف شناسایی بنای آجری کشف شده در این محوطه انجام شده است.
جباری با اشاره به اینکه محوطه تاریخی دیگهور گرمی در سال ۱۳۸۶ با شماره ۲۱۰۷۲ در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است، ادامه داد: این محوطه تاریخی با وسعت بیش از ۴ هکتار مربوط به دورههای سلجوقی – ایلخانی، قرون اولیه و میانی اسلامی است که بعد از فصل دوم کاوش اطلاعات دقیقتری از آن به دست خواهد آمد.
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