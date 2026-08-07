به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله یدالله صفری در خطبه‌های نماز جمعه گرمی با دعوت مردم به رعایت تقوای الهی، مبارزه با نفس را از دشوارترین عرصه‌های مجاهدت انسان دانست و اظهار کرد: میدان مبارزه با نفس، روح و قلب انسان است و انسان در این مسیر با کشمکش میان عقل و نفس روبه‌رو می‌شود.

وی افزود: پیروزی در مبارزه با نفس، انسان را به تعالی و مقام قرب الهی نزدیک می‌کند و غفلت از این مسیر، موجب دور شدن انسان از حقیقت و ارزش‌های انسانی می‌شود.

خطیب جمعه گرمی با اشاره به سالروز رحلت پیامبر گرامی اسلام(ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع) و امام رضا(ع) تصریح کرد: خداوند متعال به واسطه دین مبین اسلام، سرمایه‌های ارزشمندی همچون پیامبر اکرم(ص)، قرآن کریم و اهل‌بیت(ع) را در اختیار بشریت قرار داده است.

وی با بیان اینکه فاصله گرفتن از این ظرفیت‌های الهی می‌تواند زمینه‌ساز ضعف و گمراهی جوامع اسلامی شود، گفت: ملت ایران با بهره‌گیری از آموزه‌های اسلام ناب و معارف دینی، توانسته است در مسیر عزت، استقلال و اقتدار حرکت کند.

عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: ملت ایران به برکت قرآن کریم و پیروی از اهل‌بیت(ع) در برابر زیاده‌خواهی و فشار قدرت‌های جهانی ایستادگی کرده و این مقاومت، موجب شده است تا در نگاه ملت‌های آزاده، به عنوان ملتی مقاوم و عزتمند شناخته شود.