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۱۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۴۸

مقاومت ملت ایران ریشه در تمسک به قرآن و اهل‌بیت(ع) دارد

مقاومت ملت ایران ریشه در تمسک به قرآن و اهل‌بیت(ع) دارد

گرمی - امام جمعه شهرستان گرمی با تأکید بر نقش آموزه‌های دینی در تقویت روحیه ایستادگی ملت ایران گفت: مقاومت و پایداری مردم در برابر فشارها و توطئه‌ها، ریشه در باورهای عمیق دینی دارد..

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله یدالله صفری در خطبه‌های نماز جمعه گرمی با دعوت مردم به رعایت تقوای الهی، مبارزه با نفس را از دشوارترین عرصه‌های مجاهدت انسان دانست و اظهار کرد: میدان مبارزه با نفس، روح و قلب انسان است و انسان در این مسیر با کشمکش میان عقل و نفس روبه‌رو می‌شود.

وی افزود: پیروزی در مبارزه با نفس، انسان را به تعالی و مقام قرب الهی نزدیک می‌کند و غفلت از این مسیر، موجب دور شدن انسان از حقیقت و ارزش‌های انسانی می‌شود.

خطیب جمعه گرمی با اشاره به سالروز رحلت پیامبر گرامی اسلام(ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع) و امام رضا(ع) تصریح کرد: خداوند متعال به واسطه دین مبین اسلام، سرمایه‌های ارزشمندی همچون پیامبر اکرم(ص)، قرآن کریم و اهل‌بیت(ع) را در اختیار بشریت قرار داده است.

وی با بیان اینکه فاصله گرفتن از این ظرفیت‌های الهی می‌تواند زمینه‌ساز ضعف و گمراهی جوامع اسلامی شود، گفت: ملت ایران با بهره‌گیری از آموزه‌های اسلام ناب و معارف دینی، توانسته است در مسیر عزت، استقلال و اقتدار حرکت کند.

عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: ملت ایران به برکت قرآن کریم و پیروی از اهل‌بیت(ع) در برابر زیاده‌خواهی و فشار قدرت‌های جهانی ایستادگی کرده و این مقاومت، موجب شده است تا در نگاه ملت‌های آزاده، به عنوان ملتی مقاوم و عزتمند شناخته شود.

کد مطلب 6910417

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