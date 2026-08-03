به گزارش خبرگزاری مهر ، جلیل جباری امروز ۱۲ مردادماه ۱۴۰۵ گفت: شانزدهمین نمایشگاه سراسری صنایع‌دستی اردبیل از ۳ تا ۶ شهریور ماه ۱۴۰۵ در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی اردبیل برگزار می‌شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل افزود: این نمایشگاه با حضور هنرمندان صنایع‌دستی از سراسر کشور برگزار خواهد شد و مکاتبات و هماهنگی‌های لازم برای حضور صنعتگران با ادارات کل استان‌ها انجام شده است.

وی افزود: استان اردبیل یکی از مراکز اصلی تولید صنایع‌دستی در کشور است و هنرمندان اردبیلی در بیش از ۶۰ رشته صنایع‌دستی در سراسر استان فعال هستند که این امر مهم پتانسیل میزبانی هرساله اردبیل از نمایشگاه سراسری و معرفی ظرفیت‌های این حوزه را فراهم می‌کند.

جباری ادامه داد: همچنین با توجه به برگزاری این نمایشگاه در فصل تابستان و با عنایت به اینکه اردبیل یکی از مقاصد اصلی گردشگران به ویژه در این فصل است، انتظار می‌رود نمایشگاه سراسری صنایع‌دستی اردبیل همانند دوره‌های گذشته علاوه بر اهالی استان، مورد توجه و استقبال گردشگران قرار بگیرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان اردبیل تصریح کرد: این نمایشگاه با بخش‌های جنبی، از جمله نمایش زندگی عشایری مناطق مختلف کشور و همچنین اجرای برنامه‌های فرهنگی اقوام همراه خواهد بود.